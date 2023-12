Así es Gabriela Toral, la cuarta hermana ‘Pombo’

El apellido Pombo se ha convertido en protagonista indiscutible de la crónica social de nuestro país en los últimos días. Y no es para menos después de que haya visto la luz el documental bajo ese mismo título en Amazon Prime Vídeo, a razón de la vida y quehaceres de una de las mayores y mejor reconocidas influencers en nuestro país: María Pombo. La madrileña acumula más de tres millones de seguidores en Instagram y lo cierto es que desde que alcanzara la fama hace ahora más de una década, además de sus pasos, también son muy sonados en redes, los de sus hermanas: Marta Pombo, Lucía Pombo y Gabriela Toral.

Ésta última es la hija de Marcia, la mujer que ha trabajado en casa de los padres de María Pombo, Teresa ‘Sito’ Ribó y Víctor ‘Papín’ Pombo, desde antes de nacer las tres niñas y que se ha criado junto a ellas. De hecho, las cuatro se consideran hermanas y se tratan como tal. «Gabi nació en casa y es una hija más en todos los efectos. Gabriela es un corazón gigante. Nunca tiene una mala cara, nunca se queja, siempre está contenta y tiene algo que aportar. Es un diez de persona, de mis hermanas la mejor», afirma María sobre la joven en el nuevo documental familiar.

no soy una niña que se muestre y no sé por qué, porque además yo soy muy extrovertida, pero no muestro mucho mi personalidad en redes sociales. Tengo rachas, me pongo objetivos y durante unos días estoy a full y luego al día siguiente ya se me va la inspiración y ya no continúo», explica. Pero ¿Qué se sabe de ella? Gaby, como la llaman cariñosamente, tiene veintidós años y, en la actualidad, acumula a cerca de 150.000 seguidores en la ya citada red social. Sin embargo, su futuro profesional pasa -o le gustaría que así fuera-, por el márquetin y, en especial, la música, el único entorno donde consigue ser ella misma y mostrarse como tal. «Ya lo he dicho varias veces, pero, porque además yo soy muy extrovertida, pero no muestro mucho mi personalidad en redes sociales. Tengo rachas, me pongo objetivos y durante unos días estoy a full y luego al día siguiente ya se me va la inspiración y ya no continúo», explica.

Al igual que sus hermanas, Gabriela ha estudiado en el extranjero durante dos años. De hecho, fueron María, Marta y Lucía quienes le regalaron esta experiencia. «Estuve dos años fuera, primero de bachillerato en Estados Unidos y segundo en Canadá. Me lo regalaron mis hermanas, aprendí un montón. Llegué a los 16 y me dijeron mis hermanas: ‘por tu regalo de cumpleaños te vas un año fuera a Estados Unidos a estudiar’ y yo ahí aluciné, la más emocionada, llorando (…) Aprendí, aprendí muchísimo y de hecho, el verano que llegué de Estados Unidos después de un año en la noche de mi cumpleaños, mi madre me hizo una fiesta por mis 18, estaban mis amigos, la familia y me dijeron que mi regalo era irme otro año, a Canadá, así que pude venir, estar el verano y me fui otra vez y súper feliz».

Lo que se ve en ‘Pombo’

«Mi familia es lo más importante porque es lo que hemos vivido desde pequeñitas. Hemos estado siempre juntos. Somos una piña y es que no concibo una vida sin ellos». Con estas palabras, María Pombo cuenta en el avance exclusivo de los capítulos lanzados por la plataforma de streaming lo que significa para ella tener a su lado a los miembros del clan Pombo, los cuales son un apoyo fundamental para ella. Analizando las imágenes que aparecen en el tráiler, por primera vez María enseña los momentos más íntimos de su entorno, desde las risas a carcajadas hasta las discusiones, pasando por confesiones y miedos, hasta ahora desconocidos, por la esfera pública, como la enfermedad que comparte con su madre: la esclerosis múltiple.

María Pombo y Pablo Castellano en un evento en Madrid / Gtres

Del mismo modo, en la producción, María también habla largo y tendido sobre su relación con Pablo Castellano, la cual ha estado marcada durante los últimos meses por diferentes rumores de crisis. «En las redes sociales se idealiza a las parejas», sostiene. Y lo mismo hacen Marta y Lucía, que es la única de las tres que aún no se ha estrenado en la maternidad. «Estoy alargando la maternidad porque me da la sensación de que se me acaba la vida», dice en una de las escenas.