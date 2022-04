Pablo Castellano, marido de María Pombo se encuentra en una de las mejores etapas de su vida. Hace tan solo unos meses, su hijo Martín cumplía su primer año de vida, momento que el empresario y la influencer vivían con una gran ilusión. Además, dentro de unos meses se convertirán en tíos, ya que Marta Pombo anunciaba este pasado fin de semana que se encuentra en plena dulce espera, lo que la convertirá en madre primeriza.

Castellano que está muy volcado en la empresa que lidera llamada Archarray e Hijos, centrada en el sector de la construcción, se convirtió también en el protagonista de la entrega de Mi casa es la tuya de Bertín Osborne que tuvo como protagonista a la creadora de contenido. Fue en una entrevista que le realizó Claudia Osborne donde Pablo se sinceró acerca de su situación familiar.

El empresario tenía 23 años cuando recibió un duro mazazo: la muerte de su padre, quien fallecía a consecuencia de un infarto. Poco antes de este fatal desenlace, al abuelo de su hijo le diagnosticaron cáncer de colon. “Yo agradezco que a mi padre por lo menos no lo vi enfermo de verdad”, decía apenado. Además, indicó que aquella época de su vida lo pasó “muy mal”. “Mi madre por aquel entonces tenía depresión, se quedó muy tocada”, añadía.

Después de este final, llegaba a la vida de Pablo Castellano un entramado familiar que provocó el distanciamiento con algunos miembros de su familia. «Mi padre no terminó de dejar las cosas bien, la que era la mujer de mi padre no respetó las decisiones que él hubiera querido, hizo todo lo contrario, y por diferencias acabamos separándonos», recordó con tristeza. Además, confirmó que en la actualidad no mantiene relación con tres de los hermanos que tiene por parte de padre.

Por otro lado, el marido de María sí tiene un gran vínculo con otro de sus hermanos, Jacobo Castellano, con quien se le ha podido ver compartir los momentos más especiales de su vida y a través de las redes sociales. Pese a esta breve aparición pública, el Castellano siempre se ha mostrado muy celoso de su intimidad y ha procurado pasar desapercibido en todo momento.

Cuando María Pombo y Pablo Castellano se conocieron, la hermana de Marta y Lucía Pombo se encontraba en otra relación, por lo que no llegaron a nada más. Fue cuando la fundadora de Name The Brand puso punto final a su anterior historia de amor cuando dio el paso de seguir conociendo a Pablo.

Fue el 22 de junio de 2019 cuando llegaba el gran día y pasaban por el altar para darse el esperado ‘sí, quiero’. En enlace tuvo lugar en La Colegiata de Santa Cruz de Castañeda en Cantabria, enclave en el que se congregaron los familiares y amigos más cercanos a la pareja. Un año después, anunciaban que se convertirían en padres de su primer hijo.