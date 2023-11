El documental de las Pombo ya es un hecho: todo lo que se sabe

María Pombo ha conseguido posicionarse como una de las influencers más conocidas y prestigiosas del país, siendo considerada como una de las pioneras de esta innovadora, y cada vez más influyente, profesión digital. Llegó a las redes sociales hace más de una década y, desde entonces, un gran elenco de fans está pendiente de todos sus pasos, tanto profesionales como personales. Centrándonos en su faceta más familiar, la joven ha mostrado desde el primer momento a todos sus seres queridos, entre los que siempre ha destacado con especial cariño a sus dos hermanas: Marta y Lucía.

La relación fraternal del clan ha llamado tanto la atención de sus fans que la plataforma de streaming de Amazon Prime ha decidido lanzar un documental de las mismas. Según ha trascendido, el próximo miércoles 29 de noviembre es el día fijado en el calendario para el estreno de dichos capítulos, en los que María se abrirá en canal para contar, junto a su hermanas, la faceta más íntima y desconocida de su familia.

«Mi familia es lo más importante porque es lo que hemos vivido desde pequeñitas. Hemos estado siempre juntos. Somos una piña y es que no concibo una vida sin ellos». Con estas palabras, María cuenta en el avance exclusivo de los capítulos lanzados por la plataforma de streaming lo que significa para ella tener a su lado a los miembros del clan Pombo, los cuales son un apoyo fundamental para ella. Analizando las imágenes que aparecen en el tráiler, por primera vez María enseñará los momentos más íntimos del clan Pombo, desde las risas a carcajadas hasta las discusiones, pasando por confesiones y miedos, hasta ahora desconocidos, por la esfera pública, como la enfermedad que comparte con su madre, la esclerosis múltiple.

Por otro lado, de acuerdo con lo que se muestra en el tráiler, María Pombo también hablará largo y tendido sobre su relación con Pablo Castellano, la cual ha estado marcada durante los últimos meses por diferentes rumores de crisis. «En las redes sociales se idealiza a las parejas», sostiene. Al mismo tiempo, Marta y Lucía también hablarán de su situación sentimental. De hecho, Lucía, la única de las tres que aún no se ha estrenado en la maternidad, desvela uno de sus mayores miedos: «Estoy alargando la maternidad porque me da la sensación de que se me acaba la vida», dice en una de las escenas.

«Risas, llantos, confesiones y mucha, mucha familia. Porque hay cosas que son sagradas», así han descrito el contenido de esta nueva miniserie desde la plataforma de streaming, la cual está generando un gran expectación por parte del gran elenco de fans que tiene María desde sus inicios en las redes sociales.