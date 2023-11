María Pombo se rebela contra Pedro Sánchez: «Gente que quiere separar España»

María Pombo tiene más de tres millones de seguidores en Instagram, la misma red social que ha utilizado para arremeter contra la situación política que está atravesando el país. Asegura que no quería pronunciarse y que lleva mucho tiempo callada, pero considera que ha llegado el momento de dar un paso adelante para que todo el mundo conozca su postura. El acuerdo entre PSOE y Junts sigue provocando muchas reacciones en la sociedad española y algunos famosos han optado por no manifestarse al respecto, pero este no es el caso de María Pombo.

La mujer de Pablo Castellano, a sus 29 años, tiene una opinión muy consolidada y la ha querido compartir con su ejército de fans. Se ha rebelado contra Pedro Sánchez mandando un mensaje que no ha tardado en convertirse en tendencia. Mientras tanto, las protestas en Ferraz y el debate sobre la amnistía sigue generando mucha repercusión en las redes sociales. María ha aprovechado su influencia en este terreno para dejar claro cuál es su punto de vista.

Pedro Sánchez en un acto / GTRES

Pombo ha estallado contra el pacto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, no sin antes aclarar que es la primera vez que habla de este asunto de forma pública. A pesar de que ha estado en numerosas ocasiones en el centro de las críticas por cuestiones políticas, la empresaria insiste en que ha sido prudente hasta ahora, que ha optado por romper su silencio y rebelarse contra Sánchez.

María Pombo opina sobre la situación que atraviesa España

Antes de entrar en detalles, la influencer y modelo ha empezado diciendo: “Hace un tiempo dejé de opinar porque parece que cada vez tenemos menos libertad”. Sin embargo, el acuerdo entre socialistas e independentistas para investir a Pedro Sánchez le ha hecho estallar. Considera que ha llegado el momento de hablar y no le ha templado el pulso a la hora de lanzar un mensaje claro. Pombo ya no tiene miedo a las reacciones ni a sus rivales, quiere que todo el mundo sepa qué opinión tiene de las últimas decisiones del líder del PSOE.

El mensaje que ha mandado Maria Pombo / Instagram

“Es tan triste lo que estamos viviendo que no me puedo quedar callada”, escribe en su famosa publicación. “Lo que está pasando en España es un claro ejemplo de que cada vez nos alejamos más de una democracia y una igualdad para todos los ciudadanos”. María siente que cada vez hay menos libertades, por eso ha pensado que lo mejor es protestar. Ha evitado dar el nombre de los dirigentes políticos, pero ha recalcado su posición contra la amnistiá. “La sed de poder a toda costa y a cualquier precio de personas con tanta responsabilidad es lo más peligroso para un país”.

Pedro Sánchez, señalado por María Pombo

Maria Pombo posando en una gala / GTRES

La modelo disfruta de un poder mediático incomparable. Es una de las primeras influencers de España y ha tenido tiempo de reunir a un ejército de seguidores muy potente. Pese a todo, tiene detractores, pero cree que debe hacer caso omiso a las críticas y desvelar qué piensa de los últimos acontecimientos que han salpicado a Pedro Sánchez y a Carles Puigdemont.

“Las leyes deberían ser inquebrantables para todos, no solo para algunos y mucho menos para gente que odia y quiere separar España”, comenta al respecto. El debate que ha generado María no ha tardado en desplazarse hasta la red social X, antes conocida como Twitter.