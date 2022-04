El último programa de Mi casa es la tuya ha dado la bienvenida a una de las influencers más importantes de nuestro país. María Pombo se ha sentado junto a Bertín Osborne para hablar de los aspectos más desconocidos de su vida: desde su relación con Álvaro Morata hasta la enfermedad que sufre. En una noche llena de emoción, risas y momentos familiares, la pequeña de las Pombo ha conseguido meterse a la audiencia en el bolsillo.

Cómo se gana la vida

Lo primero en lo que se ha centrado el conductor del programa ha sido en saber en qué consiste ser influencer. Bertín, lejos de las nuevas tecnologías, ha querido aclarar el trabajo de la protagonista antes de empezar. Sacando paciencia y con una buena sonrisa, María ha intentado explicarle su profesión: “Es una nueva forma de hacer publicidad. Ahora, las marcas invierten en personas influentes. Con mis seguidores tengo una conexión y he conseguido que confíen en mí, porque les cuento cosas que realmente me gustan”. Bertín, interesado en esta nueva forma de ganarse la vida, le ha preguntado cuántos seguidores habría que tener para dedicarse a las redes sociales. “Depende. Puedes tener cien mil seguidores, conectar mucho con tu público y ganas más dinero y ser más relevante para las marcas que alguien que tiene cinco millones de seguidores y no habla con ellos ni conecta”, ha explicado la joven. En ese momento, a Osborne se le han hecho los ojos chiribitas y, entre risas, ha sentenciado: “Estoy perdiendo un disparate de dinero”.

La madrileña, que cuenta ya con más de dos millones de followers en su cuenta de Instagram, comenzó su andadura en este mundillo en torno al año 2012. Esta nueva red social llegó a España mucho tiempo después de que se lanzara en Estados Unidos, por lo que María, que en ese momento residía en América, contó con mucha ventaja en su andadura. Empezó subiendo fotos de sus looks que a la gente le gustaban y dio el salto a la fama cuando comenzó una relación con el futbolista Álvaro Morata. Después de ponerle fin a su historia de amor, la madrileña explotó su faceta creativa y hasta día de hoy, donde es considerada como una de las influencers más codiciadas del panorama nacional.

Su dura enfermedad

Sin embargo, su vida no ha sido un camino de rosas, pues hace menos de dos años, María Pombo se enfrentó a uno de los varapalos más difíciles de su vida. En pleno confinamiento, la madrileña comenzó a sentirse mal, le daban calambrazos y sentía cosquilleos por todo el cuerpo, unos síntomas que ella achacó al estar encerrada durante meses por el coronavirus. A los pocos días, sus molestias fueron a más y comenzó a dolerle el costado, sin embargo, no le dio importancia porque lo vinculó con su reciente embarazo. Cuando vio que los síntomas no cesaban decidió ponerse en contacto con su tía Blanca–que es médico- y esta decidió llevarla a urgencias, pues teniendo antecedentes de esclerosis múltiple en la familia, lo mejor era prevenir. “Este brote fue desagradable. Es la enfermedad de las mil caras, te puede dar en un ojo y dejarse sin visión unos días, te puede afectar al habla… Tuve suerte y me dio con hormigueos”, ha explicado. Una vez en el hospital, María tuvo que pasar por varias pruebas, entre ellas una punción lumbar y, tras 15 duros días esperando el diagnóstico, el resultado fue el esperado: esclerosis múltiple, enfermedad que también padece su madre. En ese momento, la influencer vio como el mundo se le caía encima y, por eso, estuvo varios días alejada de las redes sociales. “No escribí nada en quince días del shock, estaba en brote. No tiene cura, pero tiene tratamiento”, ha explicado conmovida.

Aún intentando asumir esta nueva enfermedad, María quiso contarlo a sus seguidores tras pensárselo mucho: “Yo no sabía si lo quería contar o no. No sabía qué excusa poner, creía que era mejor dar la información. Hice un vídeo y lo expliqué”. Su reacción fue dejar el móvil para no ver los comentarios de la gente, pues esperaba ver muchos palabras negativas que no le iban a hacer bien. Sin embargo, no fue así: “Vi que eran mensajes de abrazo. Fue de lo mejor que me ha dado las redes sociales, el apoyo que me dieron”. A pesar de ser una enfermedad difícil de llevar, actualmente en España hay muchos tratamientos para hacerte la vida más llevadera, porque la cura aún no la han inventado. “A mí no me define mi enfermedad. Yo hago vida normal hasta que no pueda hacerla”, ha sentenciado.

Cómo conoció al amor de su vida

Pero no todo iban a ser malas noticias y Bertín ha dado un giro a la conversación, centrándose en la historia de amor de la protagonista. María Pombo y Pablo Castellano se dieron el ‘sí, quiero’ en 2019, en una de las bodas más comentadas del año. La pareja se conoció el verano que la influencer terminó con Álvaro Morata. Después de pasarlo tremendamente mal, como ella misma ha confesado a Osborne, decidió disfrutar de agosto en familia en una casa de Santander que siempre alquilan. Allí, empezó a establecer una relación de amistad con el que, tiempo después, sería el amor de su vida. “Empecé a hablar con él cosas tan normales…Estaba apreciando cosas de mí que ninguna pareja había apreciado. Es como que mis otros novios eran los importantes y, en este caso, Pablo estaba dándome importancia a mí”, se ha sincerado. En ese momento, María quiso cortar la relación porque seguía enamorada del futbolista y Pablo le prometió que antes del cumpleaños de la joven se volverían a encontrar, fijando el emoticono de una vaca como señal. Y así fue, después de que Pombo se diera cuenta de que su anterior relación no iba a más, decidió mandarle una vaca a Pablo, a lo que esté respondió: “Lo sabía”. Desde ese momento, su amor no ha hecho más que ir en aumento.

Su anterior relación

A pesar de ganarse la vida mostrando su vida en el universo 2.0, hay muchos detalles la influencer no se había atrevido a contar. Ha sido en el espacio televisivo cuando Pombo ha dado un paso al frente y ha relatado cómo vivió su historia de amor junto al futbolista Álvaro Morata, aunque no ha querido pronunciar su nombre en ningún momento de la entrevista. “Mi novio era famoso y me di a conocer por él”, ha comenzado explicando cómo fueron sus inicios en las redes sociales. Además, ha dejado entrever que su relación no fue muy buena, pues después de una polémica ruptura, decidieron darse una segunda oportunidad que salió aún peor. “Volví a Italia, pero ya tenía todo el rato a Pablo en la cabeza. No me sentía valorada”, ha comenzado explicando. Y es que, tras una semana intentando que todo saliera bien, la influencer se dio cuenta de que no quería seguir en ese romance, pues se peleaban constantemente y ella ya tenía otra ilusión. “Yo no me sentía valorada y me volví a España. Allí nos peleamos un montón y, definitivamente dijimos que no podíamos estar juntos”, ha relatado el final de su relación.

Ahora, la joven se ha labrado un futuro muy prometedor en las redes sociales; está feliz junto a su marido, con el que ha formado una preciosa familia coronada por el pequeño Martín; se encuentra alcanzando retos inimaginables en El Desafío; está haciendo frente a la esclerosis múltiple con la mejor de sus sonrisas y, además, ha decidido cambiarse de casa y empezar una nueva etapa de su vida. Un claro ejemplo de que todo, con esfuerzo, se puede lograr.