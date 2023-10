Así son los hijos de Karlos Arguiñano: sus trabajos y el patrimonio que han amasado

Karlos Arguiñano no solo es uno de los mejores cocineros de España, también se ha convertido en un presentador esencial para entender el funcionamiento de la televisión. Ha sabido invertir bien el dinero que ha ganado en los medios y es propietario de negocios realmente rentables. Insiste en que el mérito es de su mujer, quien siempre le ha ayudado con los mejores consejos. Juntos tienen seis hijos. Uno de ellos no trabaja para las empresas familiares, pero el resto está involucrado en este entramado.

Los hijos de Karlos Arguiñano se llaman: Eneko, María, Zigor, Karlos, Martín, Joseba y Amaia. Karlos junior es el único que ha desarrollado su trayectoria profesional lejos del clan. Disfruta de una relación muy estrecha con sus hermanos, pero tiene otros intereses y ha apostado por su talento en el mundo del cine. En concreto se dedica a estar detrás de las cámaras dirigiendo todo lo que tiene que ver con la fotografía. A pesar de que siempre ha intentado estar en la sombra, su nombre suena con fuerza porque es un profesional muy reconocido en su sector.

Las cuatro empresas de la familia

Karlos Arguiñano nunca se ha escondido. Uno de los secretos de su éxito es que siempre va con la verdad por delante, por eso en una entrevista reconoció que había tenido mucha suerte en su vida empresarial. En concreto tiene cuatro negocios: : el restaurante y hotel Ka, la escuela de hostelería Aiala y la bodega K5. Todos son rentables y le reportan beneficios que ha querido compartir con sus hijos para que ellos también empiecen a tener su propio patrimonio.

Enko es el más discreto de la familia, de hecho apenas hay fotografías suyas, por eso ha optado por dirigir el restaurante Ka. Es una tarea que puede desarrollar en la intimidad, por eso aceptó el puesto que le propuso su padre. Ha hablado muy pocas veces, pero en el ‘Diario de Navarra’ dio una pequeña entrevista para explicar en qué consistía sus funciones. «Soy el que está al frente de la sala y también en lo que es el restaurante en sí. Me dedico sobre todo a hacer el equipo de la sala. Tengo ahí a mis chicas y puede haber hasta ocho», comentó.

Joseba es el más mediático

Enko es el menos mediático y en el lado opuesto encontramos a Joseba, el más famoso. Ha seguido los pasos de su padre y también presenta varios programas de televisión relacionados con la cocina. En una ocasión se sinceró en ‘Noticias de Navarra’ para explicar cuál era su especialidad: la repostería.

«He perdido la cuenta de los años que llevo haciendo repostería y panadería. También estuve en el restaurante, así que sí, toda la vida no, pero más de media vida he estado delante de un fuego. Uno sigue pensando que es un yogurín, pero ya no», comentó continuando con el sentido del humor que tiene Karlos.

Amaia, la ingeniera de la familia

En un primer momento Amaia no estaba involucrada en los negocios de la familia porque su profesión estaba relacionada con el motociclismo. Sin embargo, se matriculó en la Universidad de La Rioja para estudiar una ingeniería y cuando terminó su padre le ofreció un puesto en las bodegas. Durante una entrevista en ‘HOLA’ reconoció que la gastronomía siempre le llamó la atención, de ahí que invirtiese tanto tiempo en combinar todas sus pasiones.

«Cuando me ofrecieron la opción de trabajar en la bodega me atrajo la idea. Me encanta la gastronomía y la naturaleza. De hecho, en los últimos años de mi carrera en las motos, empecé a formarme en el mundo del vino», comentó al respecto. Es decir, no está en la empresa por casualidad.