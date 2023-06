La desconocida mujer de Karlos Arguiñano que fue clave en el peor momento de la pareja

Todo el mundo lo sabe. Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más queridos del panorama nacional, pero no hubiera conseguido nada sin la ayuda de su mujer. Luisa Ameztoy y su hija acaban de dar una entrevista en una publicación muy conocida para hablar del éxito que está teniendo las bodegas familiares. La presencia de Luisa, Luisi como le llaman sus seres queridos, ha sido fundamental. Es una gran desconocida porque no se siente cómoda estando en el foco mediático, pero de vez en cuando habla con la prensa.

Karlos hizo saltar todas las alarmas hace unos años, cuando participó en un programa y desveló que su mujer estaba atravesando un momento complejo. “Conté hace un año en ‘Dos parejas y un destino’, de Anne Igartiburu, que Luisi está muy triste y ahora se sigue comentando en las redes”, explica el cocinero. El público quiere saberlo todo, así que Arguiñano no ha tenido más remedio que aclarar en qué punto se encuentra la situación.

¿Cómo se encuentra Luisi?

Luisa Ameztoy es una gran desconocida, pero está casada con un rostro muy importante en la televisión y no puede evitar convertirse en noticia en ciertas situaciones. “Mi mujer ha estado meses sin salir de casa. La suerte es que no vivimos en un piso, sino en el campo y ha podido pasear porque tenemos huelga, gallinero y animales”, explicó Arguiñano en ‘El Hormiguero’. Pero, ¿qué le pasaba? Atravesó una pequeña crisis porque se sintió sobrepasada por las circunstancias. Toda su familia estuvo a su lado, no le dejaron sola ni un segundo, y pudo superar sus problemas.

“Ha estado muy agobiada porque cuando tienes siete hijos y once nietos, te preocupas. Ella temía que la pandemia pillase a más de uno, pero por suerte a nadie de la familia nos ha tocado de momento”. El cocinero dio la clave de todo. La pandemia supuso un duro golpe para el clan porque vieron peligrar algunos negocios. Tuvieron que cerrar sus restaurantes, empresas millonarias que generan muchos ingresos, pero también bastantes gastos.

El papel clave que jugó Luisa Ameztoy

Según ha salido publicado, Luisa Ameztoy sufrió una crisis personal después de la pandemia, pero en los momentos más duros de coronavirus estuvo al pie del cañón. Su papel fue clave para el matrimonio. Arguiñano se apoyó en ella y juntos lograron superar todas las circunstancias que se cruzaron en su camino. Forman un buen equipo, nunca han tenido problemas entre ellos. De hecho Karlos se refiere a ella como “la jefa” y siempre que puede le dedica unas emotivas palabras.

Una familia muy unida

Karlos Arguiñano ha conseguido triunfar en televisión, pero fuera del medio es propietario de negocios muy rentables. Tiene una productora, Bainet, que se ha convertido en una empresa potente, lo que demuestra que Arguiñano no es un simple cocinero. Es un hombre que ha nacido para el mundo del espectáculo y lo demuestra con cada éxito. Este camino lo ha recordado al lado de su mujer, pero también de alguno de sus hijos. Joseba es el más popular, ha seguido sus pasos en la pequeña pantalla.