Borrasca Ingrid, en directo hoy | Última hora sobre la alerta roja en Galicia, nieve, frío polar y carreteras cortadas

La Borrasca Ingrid continúa complicando la movilidad en gran parte de España este sábado, 24 de enero, con una incidencia especial en la mitad norte peninsular. El temporal de nieve y hielo mantiene afectadas a primera hora de esta mañana un total de 153 carreteras, según los últimos datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT). Del total de vías condicionadas, 16 carreteras permanecen cortadas al tráfico y en otras 74 es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, quedando prohibida la circulación de camiones y autobuses.

Restricciones críticas en la red viaria principal

La situación impacta directamente en los grandes ejes de comunicación, donde se registran incidencias de seguridad en 18 carreteras de la red principal:

Nivel Rojo (Cadenas obligatorias): La situación más compleja se localiza en Huesca, con restricciones severas en la A-21, específicamente entre Puente la Reina de Jaca y Albay. Asimismo, la A-23 presenta tramos con obligatoriedad de cadenas hacia la frontera con Francia y en el trayecto entre Pardinilla y Guasa.

Nivel Amarillo (Prohibido camiones): El temporal condiciona la circulación en la A-6 a su paso por el Puerto del Manzanal (León) y en el tramo zamorano hacia Benavente. En Galicia, las restricciones por nevada afectan a la A-52 en la conexión entre Zamora y Ourense, así como a la AG-53 en la provincia de Pontevedra.

Cortes totales en la red secundaria

En cuanto a la red secundaria, la intensidad de la nieve ha obligado al corte total de carreteras en puntos estratégicos de Granada, Teruel, Asturias, Albacete, Soria, Cáceres y Navarra. Se recomienda consultar el estado de los puertos antes de iniciar cualquier desplazamiento, ya que la meteorología adversa mantendrá estas vías interrumpidas durante gran parte de la jornada.