Borrasca Ingrid, en directo hoy | Última hora sobre la alerta roja en Galicia, nieve, frío polar y carreteras cortadas
La Borrasca Ingrid continúa complicando la movilidad en gran parte de España este sábado, 24 de enero, con una incidencia especial en la mitad norte peninsular. El temporal de nieve y hielo mantiene afectadas a primera hora de esta mañana un total de 153 carreteras, según los últimos datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT). Del total de vías condicionadas, 16 carreteras permanecen cortadas al tráfico y en otras 74 es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, quedando prohibida la circulación de camiones y autobuses.
Restricciones críticas en la red viaria principal
La situación impacta directamente en los grandes ejes de comunicación, donde se registran incidencias de seguridad en 18 carreteras de la red principal:
Nivel Rojo (Cadenas obligatorias): La situación más compleja se localiza en Huesca, con restricciones severas en la A-21, específicamente entre Puente la Reina de Jaca y Albay. Asimismo, la A-23 presenta tramos con obligatoriedad de cadenas hacia la frontera con Francia y en el trayecto entre Pardinilla y Guasa.
Nivel Amarillo (Prohibido camiones): El temporal condiciona la circulación en la A-6 a su paso por el Puerto del Manzanal (León) y en el tramo zamorano hacia Benavente. En Galicia, las restricciones por nevada afectan a la A-52 en la conexión entre Zamora y Ourense, así como a la AG-53 en la provincia de Pontevedra.
Cortes totales en la red secundaria
En cuanto a la red secundaria, la intensidad de la nieve ha obligado al corte total de carreteras en puntos estratégicos de Granada, Teruel, Asturias, Albacete, Soria, Cáceres y Navarra. Se recomienda consultar el estado de los puertos antes de iniciar cualquier desplazamiento, ya que la meteorología adversa mantendrá estas vías interrumpidas durante gran parte de la jornada.
La situación en la provincia de Ávila se complica
El Puerto de Peñanegra (AV-932) en nivel rojo, donde es obligatorio el uso de cadenas y se ha prohibido el paso a autobuses y camiones. La nieve también condiciona la circulación en la A-50 a la altura de San Pedro del Arroyo y en amplios tramos de la N-110, N-501 y N-502, mientras que el hielo genera pavimentos deslizantes en la AV-501 en Aldeavieja. Además, se reportan obstáculos fijos por accidentes o averías en la N-502 en Mombeltrán y en la N-501 en Ávila capital, sumándose a las restricciones por obras en la AP-6 y AP-51.
Última hora del temporal en España
Iniciamos el directo con la Borrasca Ingrid colapsando 153 carreteras por nieve y hielo. La situación es crítica con 16 cortes totales y nivel rojo en la A-21 y A-23, donde las cadenas son obligatorias. El temporal ya bloquea el paso de camiones en ejes clave como la A-6 y la A-52.
El AVE sufre retenciones de una hora en Galicia
La acumulación de hielo en el cambiador de ancho de Taboadela, en Ourense, está provocando demoras de aproximadamente una hora en los servicios de alta velocidad que enlazan Galicia con Madrid, según ha comunicado Adif.
Estos retrasos se añaden a los sufridos el viernes por el paso de la borrasca Ingrid, que causó múltiples incidencias en los trenes de larga distancia con origen o destino en Galicia. Algunas conexiones llegaron a registrar hasta dos horas de espera, obligando incluso al traslado de viajeros por carretera.