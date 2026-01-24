La compañía siderúrgica ArcelorMittal, fabricante del acero con el que se remodelaron las vías de Adamuz, ha pedido esperar al informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para pronunciarse pero revela que, aunque está dispuesta a colaborar en la investigación, por el momento ni los investigadores ni el Ministerio de Óscar Puente les han pedido ninguna información al respecto.

ArcelorMittal por el momento evita pronunciarse sobre la posibilidad de que el carril por el que discurría el tren Iryo tuviera algún defecto de fábrica, tal y como sostuvo como hipótesis Puente en la tarde de este viernes.

Por el momento el Gobierno habría ordenado la revisión de todos los lotes fabricados e instalados en las vías del tramo ferroviario en el que murieron 45 personas el pasado domingo. La multinacional, por su parte, ha indicado que esperará a este informe antes de hacer algún comunicado sobre la posibilidad de que el carril por el que discurría el tren Iryo que descarriló tuviera algún defecto de fábrica, según recoge Europa Press.

En cualquier caso, el ministro, junto con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, defendieron esta misma semana que el fabricante de esos carriles, ArcelorMittal, es una empresa «puntera» que fabrica prácticamente el 100% de las vías del país y que, además, lo hace en Gijón (Asturias).

De la Peña aseguró, además, que si se derivase alguna responsabilidad, los servicios jurídicos de Adif determinarían las acciones a tomar, aunque ha precisado que «se están adelantando cosas» y que, por el momento, solo son hipótesis a falta del informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).