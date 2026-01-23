La Dirección General de Tráfico (DGT) ha paralizado el tráfico de camiones de toda la meseta norte, impidiendo suministro de bienes básicos, tal y como ha podido saber OKDIARIO a través de personas afectadas. Ante la previsión de nevadas para el día de hoy y mañana, se ha dado una circunstancia «que no tiene precedentes», según las fuentes. «Desde las 00:00 horas se ha paralizado en una zona amplísima la circulación de todo tipo de camiones», comentan. Esto afecta, «sobre todo, a la zona de Castilla y León, pero también a Asturias y Galicia».

Las autoridades han paralizado el tráfico como «medida preventiva». Sin embargo, todas las principales vías afectadas están completamente limpias de nieve. En lugares como Astorga, los camiones se han apelotonado en aparcaderos pese a no haber ningún impedimento físico o meteorológico para su circulación.

Además, «eso ha hecho retrasar, sobre todo, la entrega de bienes de primera necesidad a almacenes y tiendas», alertan los afectados. «Con independencia de cómo evoluciona la climatología y cuáles son las carreteras realmente afectadas por la nevada, pues ya nos estamos enfrentando a un problema de servicio y de abastecimiento», denuncian.

Esta «forma de actuar con carácter preventivo no tiene precedentes» y «está generando graves problemas» a todo el transporte de enseres básicos. Algo nunca visto, pues es normal que en zonas nevadas se interrumpa el tráfico «hasta que las máquinas dejan expeditas las vías», pero no que «diez o doce horas antes de que se produzca esta situación, esté todo el tráfico de mercancías paralizado por carretera». «Eso no ha ocurrido nunca, es una situación muy extraña», sentencian las mismas fuentes.

DGT paraliza los camiones y el suministro

En una semana caracterizada por numerosos accidentes ferroviarios, algunos de ellos muy trágicos, la DGT ha elevado el criterio para evitar cualquier incidente y ha decidido paralizar todo el tráfico de camiones pese a que las vías se encuentran limpias. Las principales autovías de la zona afectada están completamente despejadas, algo que ha podido comprobar este propio periódico esta mañana.

El problema de este cuidado excesivo por evitar un accidente es que numerosas localidades pueden verse afectadas por problemas de abastecimiento. Con todo, el sector afirma que, por el momento, los bienes de primera necesidad están asegurados.

No obstante, «el cuello de botella que se está generando va a ser cada vez más difícil de solventar», denuncian las fuentes. Y es que cientos de camiones de buena parte del norte se encuentran totalmente parados, tal y como se puede comprobar en las imágenes.

Las fuentes insisten en que, lo normal, es que el corte «afecta a unas vías» en concreto, y no que sea generalizado, provocando un grave problema por anular las alternativas de transporte a la hora de distribuir los bienes y productos. Sin embargo, ahora, la DGT ha querido vetar el tráfico en toda una zona de forma general, algo que impide a los camiones desplazarse sin ninguna otra opción.