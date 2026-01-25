Nueva York, Ibiza y Barcelona: los cuatro mega hoteles de la cadena de Matutes en su apuesta millonaria

Palladium Hotel Group, la cadena hotelera de la familia Matutes, acelera su ofensiva internacional con cuatro grandes aperturas previstas para 2026 en el marco de un plan inversor de más de 1.100 millones de euros hasta 2029. Nueva York, Ibiza, Barcelona y Peñíscola son los destinos elegidos para desplegar una nueva generación de activos estratégicos con los que el grupo busca consolidar su posicionamiento en los segmentos upscale y luxury y reforzar su diversificación geográfica en un contexto de normalización del crecimiento turístico.

La compañía cerró 2025 con un volumen de negocio gestionado de 1.162 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 2% en términos comparables. La cifra refleja el cambio de ciclo tras los años de euforia postpandemia y marca una etapa en la que la prioridad pasa de la expansión acelerada en ocupación a la rentabilidad, el precio medio y la evolución cualitativa del producto.

Uno de los hitos más relevantes del nuevo plan será la apertura del Only YOU Hotel New York, el primer salto internacional de esta marca urbana lifestyle. El establecimiento contará con 138 habitaciones en Manhattan y está llamado a convertirse en el escaparate global de la enseña en uno de los mercados más competitivos y visibles del mundo. La operación refuerza la presencia del grupo en Estados Unidos y se integra en una hoja de ruta que contempla nuevas aperturas de Only YOU en Venecia e Ibiza en 2027, además de un nuevo hotel en la Gran Vía madrileña en 2029.

En España, la gran apuesta será The Site Ibiza, un ambicioso ecosistema de lujo que transformará el antiguo Hard Rock Hotel en un complejo integrado de alta gama. El proyecto combinará dos hoteles cinco estrellas —The Site Hotel Ibiza y The Unexpected Ibiza— con un potente hub gastronómico que reunirá algunas de las marcas más reconocidas del panorama culinario internacional, entre ellas Hell’s Kitchen de Gordon Ramsay, StreetXO de Dabiz Muñoz, Leña de Dani García, Coya, Sublimotion de Paco Roncero y Tatel. La iniciativa refuerza la estrategia del grupo de convertir la experiencia gastronómica en uno de los grandes motores de diferenciación en el segmento premium.

Barcelona será otro de los ejes de crecimiento con la apertura del BLESS Hotel Barcelona, con 119 habitaciones en Plaza Cataluña. La marca Bless Collection Hotels, enseña de lujo del grupo, consolida así su presencia en el segmento premium urbano, donde la compañía busca elevar el ingreso medio por habitación y posicionarse en la franja alta del mercado internacional.

El cuarto proyecto previsto para 2026 será el Palladium Hotel Peñíscola, con 315 habitaciones en Castellón, que reforzará la presencia del grupo en el segmento vacacional nacional y ampliará su implantación en la costa mediterránea española.

Estas cuatro aperturas forman parte de un pipeline de 13 proyectos hasta 2029, respaldado por más de 1.100 millones de euros en inversiones comprometidas por los propietarios de los activos. El plan combina la consolidación en mercados estratégicos con la entrada en nuevas regiones, como el sudeste asiático, donde el grupo debutará en 2027 con un resort de lujo en Ninh Van Bay (Vietnam) bajo la marca Bless Collection Hotels. En paralelo, reforzará su presencia en Oriente Medio con proyectos en Emiratos Árabes Unidos y acuerdos en Arabia Saudí.

La estrategia de crecimiento se apoya en la diversificación geográfica y de segmentos de cliente para mitigar riesgos en un entorno de incertidumbre geopolítica y volatilidad cambiaria. Más del 50% de los ingresos del grupo se generan en dólares, lo que en 2025 tuvo un impacto negativo de 19 millones de euros debido a la depreciación de la divisa estadounidense. A ello se sumaron factores extraordinarios como el huracán Melissa en Jamaica y las reformas en Punta Cana, donde el 25% del inventario estuvo temporalmente cerrado. Pese a este contexto, Europa registró cifras récord para la compañía.

Palladium acelera además su reposicionamiento hacia el lujo experiencial, reduciendo prácticamente su exposición al segmento de tres estrellas y priorizando el ingreso por habitación frente al volumen. Con España como mercado prioritario —especialmente Costa del Sol, Andalucía y el potencial desembarco en Mallorca— y con Asia como nuevo vector de crecimiento, la cadena hotelera de Matutes afronta una nueva etapa marcada por inversiones millonarias, expansión internacional y una clara apuesta por el segmento de mayor valor añadido.