La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, anunció ayer sábado a última hora del día que el servicio de Rodalies en Cataluña seguiría paralizado este domingo hasta que la seguridad quedara garantizada. La última hora de esta jornada pasa por una nueva reunión del Govern con Adif y Renfe en la Consejería de Territorio para decidir qué hacer con el servicio ferroviario.

Ayer mismo Paneque aseguró que estaban trabajando a contrarreloj, y con más equipos de Adif, para tener revisados y a punto todos los sitios con problemas. En función de la decisión que comuniquen las autoridades a lo largo de esta jornada muchos ciudadanos sabrán si podrán usar mañana lunes el servicio de cercanías para asistir a sus puestos de trabajo, entre otros usos.

En un mensaje en ‘X’ el Govern ha informado de que se ha reforzado el transporte público con 170 autobuses interurbanos, además de las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat en el Vallès y el Llobregat (Barcelona), así como que mantienen abiertas las barreras de las C-32 para garantizar la fluidez del tráfico.

Valoración de puntos críticos

Este sábado por la tarde Adif informaba de que se encontraban reparando un punto crítico de la R1 en Badalona (Barcelona) y trabajando sobre el desprendimiento a la salida de la zona del Garraf (Barcelona).

Preguntada sobre cómo recuperar la confianza ciudadana, ha contestado que se trata de trabajar en los problemas actuales, y también de afrontar la situación estructuralmente para que no se repita esta situación.

Alternativas de transporte

En cuanto a las alternativas de transporte, han reforzado las líneas interurbanas de bus habituales en Cataluña, y han incorporado más buses «para absorber a aquellos usuarios que no puedan estar utilizando Rodalies».

«En la zona de ferrocarriles tenemos absorción de usuarios de alrededor del 30%, 30-32%, y en los interurbanos tenemos absorción de usuarios del 53%», cifraba Paneque ayer mismo. Destacaba, además, que los transportes alternativos se incrementaron «desde el primer día, para poder complementar el déficit de la movilidad de Rodalies».

«Estamos absorbiendo una parte no poco importante de usuarios, y que ayuda a la movilidad de los catalanes y catalanas y a hacer la vida un poco más fácil en esta situación», ha añadido.

En cuanto al anuncio de este sábado de que el Govern pedirá a las operadoras la gratuidad del servicio hasta que se recupere la plena normalidad, se reafirmó en que así sería «hasta que el sistema esté operando de una manera fiable y sostenida».