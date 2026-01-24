Caos en Rodalies: los trenes seguirán suspendidos en Cataluña este domingo por falta de seguridad

El servicio de Rodalies en Cataluña seguirá totalmente suspendido este domingo 25 de enero, después de una jornada caótica marcada por decisiones contradictorias entre Renfe, Adif y la Generalitat, y por los recientes desprendimientos de tierra que han afectado a las vías en Barcelona y Gerona.

El sábado, los trenes comenzaron a circular parcialmente a primera hora de la mañana, a pesar de que el Govern había pedido la suspensión total debido a la falta de condiciones de seguridad. Pasada la una de la tarde, Renfe detuvo definitivamente la circulación tras la resolución oficial del Govern, que exige que el servicio solo se reanude cuando la seguridad y normalidad estén garantizadas de manera sostenible.

Un nuevo desprendimiento de tierras ha afectado las vías de la línea R4 de Rodalies de Catalunya, entre Sardañola del Vallés y Sabadell Sur, en la provincia de Barcelona, agravando la ya crítica situación del transporte ferroviario en la región.

Tres incidentes en pocos días

En menos de una semana, la red de Rodalies ha sufrido tres desprendimientos significativos:

20 de enero – Gelida (Barcelona): accidente mortal en la R4, en el que un maquinista en prácticas falleció y 37 personas resultaron heridas tras chocar el tren contra un muro de contención que se desprendió por las fuertes lluvias.

Viernes, 23 de enero – línea R1, Gerona: desprendimiento entre las estaciones de Blanes y Massanet-Massanes, que obligó a interrumpir temporalmente la circulación de trenes.

Sábado, 24 de enero – línea R4, Cerdanyola del Vallès a Sabadell Sur: tercer desprendimiento, que coincidió con la suspensión total del servicio y la evaluación inmediata de los técnicos de Adif.

Medidas excepcionales del Govern

El servicio de Rodalies será gratuito hasta que se recupere la normalidad.

Se levantarán restricciones de tráfico en zonas de bajas emisiones para facilitar el transporte privado.

Se exige coordinación clara entre Renfe, Adif y Generalitat para evitar nuevas confusiones y garantizar información veraz a los usuarios.

La consejera Sílvia Paneque admitió que la red de Rodalies está superada por años de falta de inversión y los efectos del temporal, y pidió disculpas a los pasajeros por la desinformación.

Desprendimientos y riesgos en la red

En la última semana se han registrado tres desprendimientos graves que han afectado la seguridad de Rodalies:

Martes : caída de un muro en Gelida (Barcelona) que provocó un accidente mortal.

: caída de un muro en Gelida (Barcelona) que provocó un accidente mortal. Viernes : rocas sobre la línea R1 en Maçanet (Girona), que obligaron a suspender temporalmente el servicio.

: rocas sobre la línea R1 en Maçanet (Girona), que obligaron a suspender temporalmente el servicio. Sábado: desprendimiento en la línea R4, cerca de Cerdanyola del Vallès, justo antes de la suspensión total del servicio.

Estas incidencias, sumadas a años de falta de inversión y el impacto del clima extremo, han convertido la red de Rodalies en una infraestructura vulnerable y con servicios interrumpidos de manera recurrente.

¿Cómo va a afectar a los usuarios?

Suspensión total del servicio de Rodalies hasta que se garantice la seguridad.

Miles de pasajeros obligados a buscar transporte alternativo: autobuses, coches privados o servicios de taxi.

Retrasos, cancelaciones y desinformación , generando malestar entre los usuarios.

Posibles restricciones de circulación en zonas de riesgo, mientras se evalúan los daños en las vías.

La crisis evidencia los problemas estructurales de Rodalies, que combina una infraestructura envejecida, efectos del cambio climático y una gestión complicada entre administraciones.