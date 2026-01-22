Sin trenes de Rodalies en Cataluña: los maquinistas se niegan a retomar el servicio como anunció Renfe

Cataluña ha iniciado la jornada de este jueves sin servicio de Rodalies a pesar de que Renfe había anunciado este miércoles la reanudación progresiva de la circulación ferroviaria tras el grave accidente registrado en Gelida. La negativa de una parte importante de los maquinistas a reincorporarse a sus puestos ha impedido que los trenes vuelvan a circular, prolongando una situación de caos que afecta a cientos de miles de usuarios.

Tras varias horas de inspecciones y revisiones por parte de Adif, Renfe y el Govern anunciaron que el servicio se retomaría de manera gradual a partir de primera hora del jueves. Sin embargo, esa vuelta a la normalidad no se ha producido. Desde primera hora de la mañana, Rodalies ha informado de que no se presta servicio ferroviario en Cataluña «por causas operativas», recomendando a los usuarios que utilicen medios de transporte alternativos.

Detrás de esas «causas operativas» se encuentra la negativa de numerosos maquinistas a conducir los trenes. Los trabajadores consideran que no existen todavía «garantías suficientes de seguridad» para retomar la circulación con normalidad. Los sindicatos, en especial el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), han insistido en que no se trata de una huelga formal, sino de una decisión motivada por la «falta de certificaciones claras y por escrito» que aseguren que la red es «completamente» segura tras el accidente.

La situación ha provocado un enfrentamiento institucional. El Gobierno catalán ha anunciado la apertura de un expediente informativo a Renfe por la falta de servicio y ha calificado de «inaceptable» que se anunciara la reanudación de Rodalies sin que esta se haya producido realmente. Desde el Ejecutivo catalán se denuncia la mala gestión y se subraya el impacto que la paralización tiene sobre unos 400.000 usuarios diarios.

Huelga de maquinistas en febrero

SEMAF ya ha anunciado las fechas de la huelga. Se va a tratar de una huelga sectorial de tres días, para el 9, 10 y 11 de febrero, con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas «tres maquinistas».

Según han informado desde SEMAF, la huelga se convoca al considerar que es la única «vía legal» que se ha dejado a los trabajadores para reivindicar la «recuperación de los estándares» de seguridad del sistema ferroviario y, con ello, garantizar la «integridad de los profesionales y de los usuarios del ferrocarril».

Asimismo, la huelga afectará a todos los maquinistas de las diferentes empresas del sector, es decir, a Renfe, pero también a Iryo y Ouigo, que también serán llamados a secundar los paros.