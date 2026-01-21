Adif paraliza toda la red de Rodalies «ante el temporal» tras pedirlo los maquinistas después de los dos descarrilamientos

Adif ha anunciado esta noche que ha quedado suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies (Cercanías) «ante los efectos que el temporal está provocando en la infraestructura». «El restablecimiento del servicio se producirá una vez reconocida la infraestructura y comprobado quequeda libre de obstáculos caídos sobre la misma», añade la compañía en sus redes sociales.

Este anuncio se produce después de que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) hayan pedido parar el servicio de Rodalies «hasta nuevo aviso» tras los dos descarrilamientos por el temporal en Cataluña.

Los maquinistas han pedido esta martes esa paralización tras los dos accidentes de trenes de Rodalies, uno en Gélida (Barcelona) y otro en Gerona). En el descarrilamiento del primero ha muerto el maquinista y hay 37 heridos, 5 graves, 6 menos graves y 26 leves, según los datos oficiales de Protección Civil.

Los maquinistas han pedido paralizar el servicio de Rodalies «hasta nuevo aviso» después de los dos descarrilamientos producidos este martes en Cataluña debido al temporal.

En concreto, el sindicato alude al descarrilamiento del tren de la R4 de Rodalies en Gélida (Barcelona) tras la caída de un muro de contención, que ha provocado la muerte del maquinista, además de más de una treintena de heridos de los cuales al menos tres se encuentran en estado grave y cinco en estado menos grave.

En consecuencia, se ha activado la fase de prealerta del Plan Ferrocat en ese tramo, donde se han trasladado once ambulancias del Servicio de Emergencjas Médicas (SEM), un equipo de los Bomberos de la Generalitat movilizado en la zona y quince dotaciones policiales, entre la Unidad de Seguridad Ciudadana y el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO).

En paralelo, fue interrumpida la circulación entre Blanes y Maçanet-Massanes (Gerona) por la salida de un eje de un tren, a causa del arrollamiento de una roca provocada por el temporal, informa Ep.

«Los efectos climáticos de la alerta climatológica están causando numerosas incidencias en la infraestructura ferroviaria en el ámbito de Rodalies. Entre ellas se han producido dos descarrilamientos entre los que han resultado heridos tanto viajeros como maquinistas», ha explicado el sindicato en un comunicado.

En este sentido, Semaf ha solicitado a Renfe y a los maquinistas la paralización «hasta nuevo aviso» del servicio en el ámbito de Rodalies «ante la pasividad de las autoridades competentes y la falta de garantías sobre la seguridad tanto para viajeros como para los profesionales».

Asimismo, la organización ha pedido a quienes se encuentren en mitad del trayecto que lleguen a la estación con «máxima prudencia» y «no reanuden» el servicio.

En pleno temporal en Cataluña, dos trenes han sufrido sendos accidentes en la tarde de este martes. Uno de ellos con resultados fatales, la muerte del maquinista, y con al menos 20 heridos más, tres de ellos graves, tras la caída de un muro de contención sobre la vía. En el otro accidente no se han producido daños reseñables y no hay heridos.

Un tren de Rodalies ha descarrilado en la tarde de este martes en Cataluña, entre Gélida y Martorell. El convoy circulaba por la línea R4 en dirección Manresa. En el accidente hay confirmados al menos tres heridos graves y se ha confirmado el fallecimiento del conductor. Hay varias personas atrapadas en el interior, sin fallecidos por el momento.