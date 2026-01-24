Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Barcelona - Oviedo de la Liga Este Barcelona - Oviedo corresponde a la jornada 21 de la Liga y se jugará en el Camp Nou El Barcelona necesita ganar después de su último pinchazo frente a la Real Sociedad

El Barcelona, líder de la clasificación, recibe en el Camp Nou al Real Oviedo, farolillo rojo de la clasificación. El cuadro catalán buscará desde el primer minuto conseguir los tres puntos para así levantarse tras el tropiezo que sufrieron el pasado fin de semana y así también, de paso, seguirse asegurando la primera plaza de la tabla. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para poder ver en directo este partidazo entre los catalanes y los asturianos de la jornada 21 de la Liga.

A qué hora es el partido de la Liga Barcelona – Oviedo

El Barcelona recibe en la Ciudad Condal al Real Oviedo para disputar el partido que corresponde a la jornada 21 de la Liga. El cuadro dirigido por Hansi Flick consiguió hace unos días una gran victoria en la Champions League, pero unos días antes sufrieron una derrota dolorosa frente a la Real Sociedad y ahora los culés van a tener que levantarse y conseguir los tres puntos en este choque frente al farolillo rojo de la clasificación. Los carbayones no lo pondrán nada fácil y su intención es dar la sorpresa en el feudo azulgrana, aunque saben que no será nada sencillo.

Horario del Barcelona – Oviedo: cuándo es el partido de la Liga

La Liga ha programado este apasionante Barcelona – Oviedo correspondiente a la jornada 21 del campeonato nacional de nuestro país para este domingo 25 de enero. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este choque entre los culés y los asturianos en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir sin incidentes en los aledaños del Camp Nou entre los aficionados para que el balón pueda rodar de manera puntual en el feudo catalán.

Dónde ver el Barcelona vs Oviedo hoy en televisión y en vivo online

Dazn fue uno de los dos medios de comunicación de los que se hicieron con los derechos televisivos para retransmitir una parte del campeonato nacional de nuestro país en exclusiva. Este Barcelona – Oviedo de la jornada 21 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Cabe destacar que este canal es de pago y hace falta una suscripción a este operador para poder ver todo lo que suceda en el Camp Nou, lo que significa que no se podrá ver por TV gratis.

Todos los hinchas del conjunto catalán, del cuadro carbayón y los seguidores del campeonato nacional de nuestro país también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Oviedo que corresponde a la jornada 21 de la Liga a través de la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero esta plataforma ofrecerá a todos sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y disfrutar por esta vía de todo lo que suceda en el Camp Nou.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo rodee a la previa de este choque de la jornada 21 de la Liga. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Oviedo desde una hora y media antes del inicio del partido. Una vez suene el pitido final en la Ciudad Condal publicaremos la crónica y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde el Camp Nou.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Oviedo

Los aficionados de estos dos equipos también tienen que tener en cuenta que si no pueden ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Barcelona – Oviedo correspondiente a la jornada 21 de la Liga podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Camp Nou para contar minuto a minuto todo lo que suceda en el feudo azulgrana.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Barcelona – Oviedo

El Camp Nou, situado en el barrio catalán de Les Corts, será el estadio donde se jugará este Barcelona – Oviedo de la jornada 21 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1957 y todavía sigue atravesando su gran lavado de cara en forma de reforma. Es por ello que en la grada sólo pueden haber algo más de 45.000 aficionados, pero aún así se espera un lleno con miles de culés animando a los suyos para que consigan sumar los tres puntos y continuar liderando la clasificación.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Juan Martínez Munuera para que imparta justicia en el Barcelona – Oviedo de la jornada 21 de la Liga. A los mandos del VAR estará Mario Melero López revisando todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego del Camp Nou y si lo considera oportuno tendrá que avisar a su compañero para que vaya a analizar la jugada al monitor que estará situado entre los dos banquillos.