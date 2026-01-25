Barcelona – Real Oviedo en directo | Sigue el partido de la Liga en vivo hoy

El Barcelona recibe al Real Oviedo en el Camp Nou en este partidazo de la jornada 21 de la Liga en el que los pupilos de Hansi Flick buscarán como sea lograr la victoria y así recuperar el liderato que el Real Madrid les habría robado de forma temporal este sábado con su victoria frente al Villarreal. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este partidazo Barcelona – Real Oviedo.

Barcelona – Real Oviedo, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Este domingo 25 de enero arranca con el Real Madrid como líder de la clasificación, pero el Barcelona tiene en su mano volver a recuperar la primera plaza de la tabla de la Liga, pero para ello sólo les vale ganar en el Camp Nou al Real Oviedo, que es el colista de la clasificación. Los de Hansi Flick, con un triunfo, conseguirían ponerse un puntito por encima del cuadro de Concha Espina, algo que esperan poder conseguir esta tarde y, de paso, darle una alegría a los aficionados que acudan a Les Corts.

Sin Pedri

Una de las grandes ausencias en este partido que el Barcelona jugará frente al Real Oviedo en el Camp Nou será la de Pedri. El centrocampista canario es una de las grandes piezas de este conjunto azulgrana, pero Hansi Flick no va a poder contar con él. Y es que el ex de la Unión Deportiva Las Palmas se lesionó en el partido intersemanal que el Barça jugó en la Champions League frente al Slavia de Praga. Los culés consiguieron llevarse el triunfo de la República Checa, pero se trajeron al de Tegueste con una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha, por lo que se perderá el próximo mes de competición.

Partidazo en el Camp Nou

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Real Oviedo que corresponde a la jornada 21 de la Liga. Este duelo entre dos clubes históricos de nuestro país promete ser apasionante, ya que el club carbayón regresa al Camp Nou después de bastantes años y esperan protagonizar un auténtico partidazo, ya que los culés necesitan ganar para recuperar el liderato, mientras que los asturianos empiezan a verse con el agua al cuello porque son los colistas de la tabla.