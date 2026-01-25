Barcelona-Oviedo: a recuperar el liderato ante el colista

El Barcelona recibe este domingo (16:15 horas) al Real Oviedo con motivo de la jornada 21 de la Liga. Tras la derrota en San Sebastián, el equipo de Hansi Flick quiere regresar a la buena dinámica de victorias en el campeonato liguero para recuperar así el liderato. Se mide al colista que regresa a jugar en el Camp Nou 25 años después.

Ocho partidos fuera de casa y 43 días después, el Barcelona vuelve a jugar en el Camp Nou. No lo hacía desde el 13 de diciembre. Recibe al Oviedo, el colista de la Liga, y con la obligación de ganar para recuperar el liderato que lo tiene ahora el Real Madrid tras su victoria en Villarreal.

El equipo azulgrana quiere olvidar la derrota en Anoeta con una victoria que le vuelva a transmitir la confianza necesaria en su juego. Pero afronta este partido con la baja de Pedri, muy importante. El canario estará un mes fuera de los terrenos de juego. Tampoco estarán Ferran Torres, Christensen y Gavi.

Eric García hará de Pedri en el centro del campo, Gerard Martín volverá al centro de la defensa y Rashford apunta a ser el delantero centro del Barcelona. También será titular un Lamine Yamal que llega descansado a este partido tras cumplir sanción en Champions entre semana.

La última vez que el Real Oviedo jugó en el Camp Nou fue hace 25 años, en mayo de 2001, y ganó 0-1 con un gol de Jaime. Esa es la épica que quiere repetir el cuadro asturiano. Jugaban Guardiola y Luis Enrique en el Barcelona, y el segundo fue expulsado en la segunda mitad.

Guillermo Almada en el Oviedo no podrá contar todavía con el recién llegado en este mercado de invierno Thiago Fernández, y se suma al argentino en la lista de bajas el español Oier Luengo, a quien se le busca una cesión. Por contra, pese a los rumores que le sitúan en la rampa de salida, sí estará en Barcelona el croata Josip Brekalo.

Almada cree que deberán hacer un «partido perfecto» para tener opciones de puntuar en el Camp Nou. «Si ante el Barcelona cometemos las mismas distracciones que cometimos ante Osasuna lo pagaremos carísimo», avisó el técnico, quien comentó también que el ostracismo del veterano capitán Santi Cazorla se debe, en parte, al buen hacer de Alberto Reina, que confía en volver a ‘mojar’ contra el Barça.

Posibles alineaciones de Barcelona y Oviedo

Posible alineación del Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Rashford.

Posible alineación del Oviedo: Aarón; Ahijado, Costas, Carmo, Alhassane; Colombatto, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; y Viñas.