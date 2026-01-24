Hace 25 años contra Guardiola y Luis Enrique: la última vez que el Oviedo jugó en el Camp Nou y ganó

El Barcelona se mide este domingo, desde las 16:15, al Real Oviedo en el Camp Nou con motivo de la jornada 21 de la Liga. El equipo asturiano es el colista de la Liga y con su tercer entrenador del curso intenta sobrevivir a una temporada que ha pasado de la ilusión desbordante al sufrimiento constante. Y es que el equipo asturiano, a pesar de los resultados, vive este fin semana un momento histórico con su regreso al Camp Nou 25 años después. Jugaban Pep Guardiola y Luis Enrique en el equipo blaugrana.

El 27 de mayo de 2001 fue la última vez que Barcelona y Oviedo se midieron en el Camp Nou. Hace casi 25 años. Un cuarto de siglo. Increíble. Ambos equipos ya se midieron en el Carlos Tartiere este curso con victoria culé, pero la visita del cuadro asturiano al coliseo azulgrana es un momento histórico.

Hace 25 años, en el Barcelona jugaban Pep Guardiola y Luis Enrique, entrenadores ahora del Manchester City y del PSG. También Rivaldo, Kluivert y Puyol. Aquel día de finales de mayo del año 2001, en la jornada 36, el Oviedo conquistó el Camp Nou con un gol de Jaime en el minuto 47. Luis Enrique, que además es hincha del Sporting, fue expulsado en el 64 ante el cuadro asturiano.

Desde ese día, el Oviedo no ha vuelto a jugar en el Camp Nou contra el Barcelona. Ha pasado mucho tiempo. Aquel partido lo ganó y ahora sueña, a pesar de la dificultad, con hacer lo mismo. A pesar de aquella victoria, una serie de malos resultados en la última jornada supuso su descenso a Segunda División.

A pesar de los malos años que ha pasado el Real Oviedo por categorías inferiores, el equipo asturiano se ha medido al Barcelona hasta en 83 ocasiones a lo largo de la historia con 24 victorias, 12 empates y 47 derrotas.

Barcelona-Oviedo en la jornada 21 de Liga

El Oviedo, en su regreso a Primera, no pasa por su mejor momento de la temporada. El equipo de Guillermo Almada es el último clasificado en la Liga con 13 puntos y no ha ganado ninguno de los últimos 13 partidos de la competición, sumando siete empates y seis derrotas. Además, es el equipo menos goleador, con 11 tantos, a cuatro del penúltimo por la cola, el Getafe (15). Por lo tanto, necesita reaccionar si quiere mantener la categoría.

El equipo de Flick llega tras una dolorosa derrota en San Sebastián contra la Real Sociedad, en un partido en el que los blaugranas se toparon hasta cinco veces con el palo. A pesar de este tropiezo, los culés son un equipo muy fiable en casa, habiendo ganado los últimos nueve partidos disputados como local en la Liga. Lleva 43 días sin jugar en el Camp Nou y tienen ganas de volver a ganar en casa.