El vuelo del Oviedo a Barcelona se retrasa por las adversas condiciones meteorológicas en Asturias

El vuelo del Real Oviedo dirección a Barcelona para disputar este domingo (16:15 horas) la jornada 21 de la Liga en el Camp Nou contra el equipo azulgrana se ha retrasado unas cuatro horas debido a las condiciones meteorológicas. Un revés para el equipo asturiano antes de iniciar su concentración.

El vuelo del equipo asturiano hacia Barcelona estaba previsto que saliese a las 14:40 y se ha visto obligado a retrasarse hasta las 18:45 si las condiciones con el tiempo no empeoran. El motivo de este retraso ha sido debido a que un vuelo a Palma de Mallorca no pudo aterrizar y el vuelo que iba a llevar al Oviedo a Barcelona tuvo que realizar ese servicio.

El percance no debería impedir que el Oviedo llegue a Barcelona este mismo sábado para poder disputar la jornada de Liga este domingo contra el equipo azulgrana. Pero de momento son cuatro horas de retraso que provocan que el cuadro asturiano no pueda descansar tanto como le hubiese gustado en el día antes del choque. Un partido histórico para un Real Oviedo que vuelve 25 años a jugar en el Camp Nou.

Tras el entrenamiento de este sábado, el técnico del Real Oviedo, Guillermo Almada, ofreció la lista de 22 convocados para viajar a Barcelona: Moldovan, Aarón Escandell, Costas, Reina, Sibo, Ilyas, Santi Cazorla, Viñas, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, David Carmo, Borbas, Brekalo, Álex Forés, Dendoncker, Ilic, Nacho Vidal, Fonseca, Lucas Ahijado, Javi López y Agudín.