Martínez Munuera volverá a arbitrar al Barcelona en Liga dos años después

Juan Martínez Munuera ha sido el árbitro designado por el CTA para impartir justicia este domingo, desde las 16:15 horas, en el duelo de la jornada 21 de Liga que medirá a Barcelona y Real Oviedo en el Camp Nou. Será la primera vez que este veterano colegiado dirija al club culé esta temporada, ya que lleva dos años sin pitar ninguno de sus partidos en todas las competiciones. En el VAR estará Melero López.

A sus 43 años, Martínez Munuera sigue en la élite del fútbol como árbitro de Primera División. Este domingo será el encargado de impartir justicia en el Barcelona-Oviedo de la jornada 21 de Liga. Lo curioso de esta designación es que este colegiado, del Comité Valenciano, lleva dos años sin pitar al Barça en ninguna de las competiciones oficiales.

La última vez que Martínez Munuera dirigió un partido del Barcelona fue el 3 de febrero de 2024 en una victoria culé en campo del Alavés por 1-3. Hace dos temporadas. Las azulgranas terminaron aquel partido con un jugador menos tras ser expulsado Vitor Roque con el partido ya sentenciado. Esta temporada, el colegiado valenciano ha dirigido dos partidos del Real Madrid y dos del Atlético de Madrid. La pasada campaña no arbitró al Barça y este año será su primer partido de los de Flick.

Martínez Munuera también fue el árbitro de la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí de 2024 en la que el Real Madrid ganó por 4-1 al Barcelona. Un partido en el que también el equipo azulgrana terminó con un jugador menos después de ser expulsado Araujo por doble amarilla en el tramo final de partido. El balance de la entidad azulgrana desde la campaña 13/14 con este árbitro es de 21 victorias, 6 empates y 6 derrotas.