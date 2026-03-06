Prohens externalizará funciones y servicios de toda la Administración «para acabar con los cuellos de botella»

El Govern balear que preside Marga Prohens está totalmente dispuesto a ampliar «a toda la Administración autonómica» la medida consistente en externalizar gestiones y servicios que desempeñan funcionarios. El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha justificado este tipo de medidas en «el compromiso que adquirimos de reducir la burocracia en 2023».

Tras la decisión ya tomada de acabar con el cuello de botella creado en la dirección general de Recursos Hídricos, que tiene bloqueado el visto bueno a 1.000 viviendas, OKBALEARES ha preguntado a Costa, tras el Consell de Govern, sobre otros ámbitos a los que trasladarán la externalización de funciones y servicios. Su respuesta es inequívoca: «A toda la Administración. Reducir colas en los mostradores también es mejorar la administración».

Costa ha defendido que las medidas de simplificación administrativa que el Ejecutivo prepara, y que buscará aprobar con Vox, agilizarán los procedimientos y «en ningún caso» pretenden sustituir el trabajo de los empleados públicos, sino «complementarlo».

El portavoz del Govern ha equiparado las propuestas que se están planteando con las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), figura que se introdujo con la primera ley de simplificación administrativa y que, ha resaltado, «todos» los municipios gobernados por la izquierda están aplicando.

En este sentido, ha tachado de «incoherentes» al PSOE y Més per Mallorca por rechazar estas medidas en el Parlament, pero acogerlas en los ayuntamientos. «¿Se puede ser más hipócrita?», ha espetado.

Con todo, ha sostenido que el Govern continuará adoptando «todas las medidas» que permitan agilizar procedimientos administrativos y ha situado la prioridad en los cuellos de botella, por ejemplo, en la Dirección General de Recursos Hídricos.

El Ejecutivo autonómico ha sacado a licitación, por 1,3 millones de euros, un contrato de externalización para agilizar la tramitación de los expedientes de Recursos Hídricos.

Ante la «falta de recursos y estructura» de Recursos Hídricos que encontró en el cambio de legislatura, el Govern ha ampliado los recursos para agilizar los expedientes. «El resultado de todas estas medidas es que, si bien se ha duplicado la actividad de este departamento, estos dos años y medio se ha reducido la tramitación a más del 50%», defendió Marga Prohens.