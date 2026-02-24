Baleares externalizará servicios de Recursos Hídricos para desbloquear la construcción de 1.000 viviendas

El Govern ha sacado a licitación, por 1,3 millones de euros, un contrato de externalización para agilizar la tramitación de los expedientes de Recursos Hídricos.

Lo ha dicho la presidenta balear, Marga Prohens, en la sesión de control al Ejecutivo en el pleno de este martes tras ser preguntada por la diputada de Vox, Manuela Cañadas, quien ha pedido medidas para desatascar el embudo en estos permisos.

La líder del Ejecutivo ha subrayado que ante la «falta de recursos y estructura» de Recursos Hídricos que encontró en el cambio de legislatura, el Govern ha ampliado los recursos para agilizar los expedientes. «El resultado de todas estas medidas es que, si bien se ha duplicado la actividad de este departamento, estos dos años y medio se ha reducido la tramitación a más del 50%», ha defendido la presidenta.

Así, ha concluido que «falta mucho más» para ser más ágiles en estas tramitaciones. «Estoy convencida que para agilizar la administración encontraremos a Vox y chocaremos con la izquierda», ha zanjado.

De su lado, Cañadas ha sostenido que hay 10.000 viviendas pendientes de tramitación debido al colapso del departamento que afecta a la tramitación de expedientes y licencias de obra. «Tenemos unas 10.000 viviendas pendientes que frenan la construcción en plena emergencia habitacional y tenemos retrasos en las obras para prevenir y evitar inundaciones», ha advertido.

Como ya publicó este periódico, varios responsables con cartera en el Ejecutivo balear, consultados por OKBALEARES, confirmaron la contrariedad que supone que 1.000 pisos proyectados en distintos puntos de Mallorca se encuentren bloqueados por «decisiones técnicas» del departamento de Recursos Hídricos del propio Govern. Y todo en plena crisis habitacional.

Fuentes del Govern balear admitieron la contrariedad que les produce esta situación: «Tenemos un embudo en los permisos para activar promociones de pisos mientras la gente está desesperada por una vivienda».

El propio Govern apunta a la decisión de algunos funcionarios del departamento de Recursos Hídricos de la Conselleria del Mar, que tienen bloqueado el visto bueno a determinados proyectos «por la frágil capacidad de recursos hídricos existentes». Una interpretación que no casa con la próxima finalización de las obras de construcción de nuevas depuradoras.