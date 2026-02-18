Disgusto en el Govern de Prohens por los más de 1.000 pisos a construir que Recursos Hídricos tiene bloqueados

El disgusto en varios departamentos del Govern que preside Marga Prohens es un clamor. Varios responsables con cartera en el Ejecutivo balear, consultados por OKBALEARES, han confirmado la contrariedad que supone que 1.000 pisos proyectados en distintos puntos de Mallorca se encuentren bloqueados por «decisiones técnicas» del departamento de Recursos Hídricos del propio Govern. Y todo en plena crisis habitacional.

Fuentes del Govern balear han admitido la contrariedad que les produce esta situación: «Tenemos un embudo en los permisos para activar promociones de pisos mientras la gente está desesperada por una vivienda».

El propio Govern apunta a la decisión de algunos funcionarios del departamento de Recursos Hídricos de la Conselleria del Mar, que tienen bloqueado el visto bueno a determinados proyectos «por la frágil capacidad de recursos hídricos existentes». Una interpretación que no casa con la próxima finalización de las obras de construcción de nuevas depuradoras.

Los promotores inmobiliarios coinciden totalmente con esta apreciación. Estos informes técnicos negativos afectan, por ejemplo, al gran proyecto de urbanización de Son Bordoy, en Palma, donde están proyectadas 750 viviendas a precios asequibles.

Hay otros municipios donde han bloqueado promociones por los informes negativos de Recursos Hídricos, como Campos, Llucmajor o Marratxí.

Ante este escenario, en el Govern recuerdan que en mayo de 2024 se suprimió la Comisión balear de Medio Ambiente «precisamente para acabar con los embudos burocráticos y ser un ente facilitador de la inversión». Casi dos años después, vuelven los problemas burocráticos y los embudos, ahora con el agravante de que los que se atascan son precisamente proyectos de construcción de nueva vivienda en Baleares.

Mientras esto sucede, este martes el regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, ha pronosticado que es «poco probable» que se vaya a construir en las áreas de transición de la ciudad, mientras sea el responsable del departamento.

Así lo ha asegurado el regidor del ramo, en la rueda de prensa ofrecida tras la Gerencia de Urbanismo en la que se le ha cuestionado por la propuesta de Vox para acelerar la urbanización de estos suelos y por sus críticas al equipo de gobierno local en esta materia.

De este modo, ha avanzado que el PP votará en contra de la moción de Vox que va en esta línea, «a no ser que aporten un argumento extraordinario de peso».