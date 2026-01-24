Ocho partidos fuera de casa y 43 días después el Barcelona vuelve al Camp Nou

Ocho partidos consecutivos fuera de casa y 43 días después regresa el Barcelona a jugar en el Camp Nou. Más de un mes sin jugar en su casa delante de su gente. El equipo de Hansi Flick necesitaba el cariño de su afición y lo tendrá por fin este domingo 25 de enero a partir de las 16:15 horas contra el Real Oviedo en la jornada 21 de la Liga.

Desde el pasado 13 de diciembre, en una victoria por 2-0 ante Osasuna, el Barcelona no juega en el Camp Nou. Hasta este domingo contra el Oviedo en el que será su primer partido como local en 2026. Y ya casi ha pasado todo el mes de enero. Cosas del calendario. Ocho partidos consecutivos jugando fuera de casa, dos de ellos como neutral en Arabia Saudí, y más de 40 días después.

Desde aquella victoria a Osasuna el 13 de diciembre de 2025, el Barcelona ha jugado partidos en Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Champions League. Y ninguno ha sido en el Camp Nou. Por el camino también hay que recordar que hubo parón navideño por vacaciones.

En la Copa del Rey, el Barcelona jugó en Guadalajara y Santander, ganando ambos partidos y clasificando para los cuartos de final del torneo. En la Supercopa de España jugó dos partidos en Arabia Saudí ante el Athletic y la final contra el Real Madrid. Ganó los dos partidos y levantó el primer título de la temporada.

En estos 43 días sin pisar el Camp Nou, el Barcelona ha disputado tres partidos de Liga y los tres han sido fuera de casa. Eran tres salidas muy complicadas contra Villarreal, Espanyol y Real Sociedad. Y lo ha sacado con un 6/9 tras la última derrota en San Sebastián. También ha disputado un partido de Champions en Praga contra el Slavia.

Este domingo, ante el Oviedo, el Barcelona vuelve a jugar en el Camp Nou. Y ahora tendrá el equipo culé dos partidos consecutivos en casa, ya que el próximo miércoles volverá a jugar como local contra el Copenhague en la última jornada de la Fase Liga de la Champions League.