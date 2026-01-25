El manjar divino que encuentras en los bares de Murcia en invierno, pero nadie conoce en el resto de España

Sabemos que en Galicia tienen platos típicos del invierno, y lo vemos normal por las bajas temperaturas. Pero en otras regiones más al sud también tienen algún manjar único para estos meses. Es lo que ocurre en Murcia con el caldo con pelotas.

En cuanto llega el frío en la Región de Murcia, el caldo con pelotas se convierte en el rey. Cumple con todos los requisitos de una buena receta invernal: sencilla, con productos tradicionales, mucho sabor y contundente para recomponer el cuerpo.

De hecho, el caldo con pelotas está tan ligado al invierno que en muchas casas murcianas lo incluyen en el menú de Nochebuena o del 25 de diciembre. Y es que está estrechamente ligado con la tradición.

El plato contundente que triunfa en Murcia durante el invierno

El caldo con pelotas es una auténtica institución en Murcia. Frente a las estufas o los abrigos, los murcianos confían en este plato caliente para entrar en calor.

Se trata de un caldo ligero de pollo en el que flotan grandes albóndigas, conocidas como pelotas. Se elaboran con una mezcla de carnes y embutidos.

Lo más habitual es encontrarlo en bares durante la temporada invernal, y hay que servirlos en una taza grande, que se vea bien el humo de los vapores.

La pelota se presenta entera, sin cortar, y absorbe todos los aromas del caldo. Su sabor es intenso, pero equilibrado, gracias a la combinación de carnes, especias y un toque de limón que muchos añaden justo antes de consumirlo.

Además de ser reconfortante, es un plato intenso y económico, al alcance de cualquier bolsillo. Por eso ha perdurado durante generaciones como una de las recetas más representativas de la gastronomía murciana.

Ingredientes del caldo con pelotas: el manjar invernal de los murcianos

La clave del caldo con pelotas está en la mezcla de ingredientes. En la carnicería se pide que piquen juntos todos los productos necesarios para la masa.

Lo esencial son 125 gramos de magra de cerdo, 125 gramos de tocino salado, 125 gramos de pechuga de pollo, 125 gramos de blanco, 125 gramos de longaniza y un cuarto de kilo de carne picada.

A esta base se le añaden dos huevos, pan rallado, dos dientes de ajo, perejil picado, piñones, sal, pimienta, azafrán en polvo y el jugo de un limón.

Todo se amasa hasta conseguir una mezcla homogénea. Después, se forman bolas de tamaño medio con las manos. Estas son las famosas pelotas.

Para el caldo se utiliza un litro de caldo de pollo, que puede proceder de un cocido o de concentrado. En una olla se calienta el caldo y se añaden las pelotas, que se dejan cocer unos diez minutos.

Si quieres añadir más comida, puedes incluir fideos de sopa, pero no es necesario. Vas a notar cuando se puede comer, ya que es un plato muy aromático.

Por qué el caldo con pelotas es típico del invierno en Murcia

El motivo principal por el que el caldo con pelotas se reserva a los meses de invierno es su contundencia. Siempre está riquísimo, pero igual en julio no es tan apetecible comer albóndigas de embutido en un caldo hirviendo.

Y la segunda razón es que se ha hecho especialmente popular para Navidad. Muchos murcianos lo sirven como entrante antes de los platos principales.

Aunque hoy es un manjar, el caldo con pelotas es otro ejemplo de la cocina de aprovechamiento. Al final, era el resultado de juntar las sobras de carne para darles un segundo uso.