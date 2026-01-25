3-0. El Mallorca pasa por el Metropolitano como alma en pena

El Mallorca pasa por el Metropolitano como alma en pena, condicionado por una alineación diseñada con el único objetivo de minimizar los daños. El Atlético, que no está precisamente para tirar cohetes, ganó con la ley del mínimo esfuerzo ante el equipo de Jagoba Arrasate, que sólo fue capaz de crear una oportunidad en todo el partido en un disparo de Muriqi que se fue fuera.

Arrasate se marcó como objetivo tapar como fuera las subidas de Marcos Llorente por la banda derecha y el damnificado fue Virgili, que arrancó desde el banquillo desplazando a la izquierda a Mateo Joseph y dejándole el flanco derecho a la pareja formada por Antonio Sánchez y Sergi Darder.

La verdad es que el plan inicialmente pareció funcionar ya que un par de arrancadas de Mateo Joseph acabaron con sendos cabezazos desviados de Muriqi, pero fue sólo una ilusión porque el Atlético no tardó en tomar el mando del partido y ganar posición cerca de Leo Román.

El portero ibicenco fue clave a los 13 minutos en una acción que volvió a dejar acreditada su enorme agilidad. Primero tapó un disparo de Sorloth, luego otro de Giuliano y por fin le cerró el camino del gol a Barrios. Luego, cuando a los 22 minutos sacó una mano increíble tras una volea de Llorente, la grada empezó a creer que era imbatible, pero para desgracia de Leo el rechace lo cazó Sorloth, que a bocajarro, y con el meta en el suelo, resolvió con un remate arriba para certificar el 1-0 en el marcador.

Qué paradón de Leo

Qué paradón de Leo

Qué paradón de Leo pic.twitter.com/u1OvLsiwpc — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 25, 2026

No hubo cambios en lo que quedaba de segunda parte. El Atlético no tuvo más ocasiones claras, aunque Julián lo intentó en un saque de falta, y el Mallorca no dio señales de vida cerca de Oblak. Así se cerró el primer acto de un partido en el que los de Simeone llegaron en momentos al 75% de posesión ante un rival excesivamente timorato que dio la impresión de jugar con el objetivo de minimizar la derrota.

Virgili y Asano entraron en el minuto 63 en busca de cambiar la dinámica del partido, pero más allá de un disparo de Muriqi a los 73 minutos el Mallorca tampoco tuvo presencia en la segunda parte y el Atlético, con el mínimo esfuerzo posible, acabó sentenciando a los 75 minutos con un gol en propia puerta de David López tras una galopada de Llorente y con un tercer tanto en acción individual de Thiago Almada.

Atlético: Oblak (1), Llorente (1), Giménez (1), Pubill (1), Hancko (2), Cardoso (1), Barrios (2), Giuliano (1), Álex Baena (0), Julián Álvarez (1) y Sorloth (2). Nico González (1) por Álex Baena (59′), Le Normand (1) por Sorloth (73′), Almada (2) por Cardoso (73′), Koke (1) por Giuliano (79′)

Mallorca: Leo Román (2), Maffeo (1), Valjent (1), David López (1), Mojica (1), Omar Mascarell (1), Samú Costa (1), Sergi Darder (0), Antonio Sánchez (0), Mateo Joseph (1) y Muriqi (1). Asano (1) por Mateo Joseph (63′), Virgili (1) por Antonio Sánchez (63′), Mateu Morey (1) por Maffeo (74′), Pablo Torre (1) por Darder (74′)

Árbitro: Sánchez Martínez (1). TA Giménez, David López

Goles: 1-0. Min.22: Sorloth; 2-0. Min.75: David López en p.p.; 3-0. Min.87: Almada