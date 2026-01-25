Celos, puñetazos y mordiscos en Palma: la brutal agresión que acaba con 15 puntos de sutura en una oreja

Lo que parecía una tarde tranquila en el barrio de Sa Indioteria se convirtió en un auténtico episodio de violencia extrema. La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones tras protagonizar un ataque que parece sacado de una película de terror.

El pasado 22 de diciembre, la víctima, un joven de la zona, dejó a una amiga en un establecimiento tras un paseo en moto. Todo transcurría con normalidad, hasta que, de manera sorpresiva y brutal, un hombre apareció y se abalanzó sobre él. Según testigos, los puñetazos llovieron sin piedad y, en un giro aterrador, el agresor mordió la oreja de su víctima, provocándole una hemorragia inmediata que puso en riesgo su integridad.

La víctima, intentando defenderse, soltó los brazos y el atacante huyó corriendo del lugar, dejando atrás un escenario de horror. Según relató la amiga de la víctima, el agresor era su expareja celoso, lo que podría explicar la violencia desmedida que mostró ese día.

El joven fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde los médicos tuvieron que suturar la oreja con 15 puntos, una señal del daño extremo causado por la mordedura. Tras la denuncia presentada en la Jefatura Superior de la Policía Nacional, el Grupo de Investigación Oeste inició una intensa pesquisa para localizar al agresor. La investigación concluyó exitosamente este martes, cuando los agentes lograron identificar y detener al sospechoso, poniendo fin a días de tensión e incertidumbre en el barrio.

Los vecinos del área describen el hecho como «impactante y aterrador», y muchos expresan su temor ante la violencia inesperada que puede estallar en cualquier esquina. La Policía Nacional continúa trabajando para esclarecer los detalles y garantizar que hechos como este no se repitan.