Los geólogos no se lo creen: encuentran un yacimiento con 1.000 toneladas de oro que cambia la historia

Recientemente, un equipo de geólogos ha hallado un yacimiento que podría contener más de 1.000 toneladas métricas de oro en la provincia de Hunan, ubicada en el centro de China. De confirmarse, sería uno de los descubrimientos más relevantes a nivel global, con un valor aproximado de 86.000 millones de dólares, aunque los expertos advierten que todavía queda un largo camino para confirmar su viabilidad tanto desde el punto de vista técnico como ambiental y económico.

De acuerdo con la información por el Instituto Provincial de Geología, hasta la fecha se han identificado unas 300 toneladas de oro en niveles relativamente superficiales. Asimismo, los trabajos revelaron la presencia de más de 40 vetas auríferas a profundidades de entre 2.000 y 3.000 metros. Chen Rulin, experto en prospección de minerales del Buró Geológico de Hunan, señaló que «muchos de los núcleos de roca perforados mostraron oro visible».

Yacimiento con 1.000 toneladas de oro en China

Uno de los principales aspectos que destacan los expertos es la diferencia entre «recursos» y «reservas», aunque muchas veces ambos conceptos se utilicen como sinónimos. En minería, los recursos hacen referencia a concentraciones de minerales identificadas con distintos grados de certeza geológica, mientras que las reservas corresponden a la parte del recurso que se puede extraer cumpliendo los requisitos económicos, técnicos y legales que exija la normativa.

Un factor determinante para definir la viabilidad de un proyecto minero es la «ley promedio del mineral», expresada en gramos de oro por tonelada métrica de roca (g/t). Cuanto mayor es esta concentración, menos material se necesita procesar para obtener una onza de oro, lo que reduce costes y residuos.

«Los depósitos de oro orogénicos (como el de Wangu), también conocidos como depósitos tipo greenstone, se caracterizan por su asociación con secuencias geológicas complejas que incluyen rocas metamórficas máficas a volcánicas ultramáficas, así como rocas sedimentarias y félsicas.

En este tipo de sistemas, los controles tectónicos y estructurales resultan fundamentales para la caracterización del depósito y para entender el emplazamiento de la mineralización, ya que fallas, zonas de cizalla y estructuras regionales canalizan los fluidos mineralizantes. El estilo de mineralización puede variar entre distintos depósitos, presentándose como vetas, sistemas de stockwork, brechas o mineralización diseminada y por reemplazamiento», explica Corescan Powered by Epiroc.

La profundidad: un desafío técnico y económico

Otro aspecto clave es la profundidad del yacimiento. Extraer oro a más de 2.000 metros es un proyecto muy complejo debido a la mayor presión del agua, las altas temperaturas, las necesidades de ventilación y los sistemas de izaje para llevar el mineral a superficie.

En este contexto, el concepto de «ley de corte» cobra especial relevancia, ya que se refiere al contenido mínimo de oro que hace rentable procesar una tonelada de roca. A mayor profundidad y mayores costos operativos, la ley de corte aumenta.

Un contexto geológico favorable

El yacimiento de oro Wangu se encuentra dentro del llamado orógeno Jiangnan, una extensa franja geológica donde antiguos impactos y deslizamientos de bloques de la corteza terrestre crearon espacios por donde circularon fluidos hidrotermales ricos en metales. Estos fluidos al enfriarse, depositaron oro en vetas de cuarzo.

En las siguientes etapas, los equipos técnicos deberán intensificar la perforación, refinar los análisis de laboratorio y mejorar los modelos geológicos. Al mismo tiempo, se evaluarán aspectos ambientales, de seguridad y de impacto social, fundamentales para obtener permisos de explotación. Si finalmente se confirma la presencia de vetas gruesas, continuas y con leyes adecuadas, el proyecto podría avanzar hacia la fase de diseño de mina, financiación y tramitación regulatoria.

Aunque el hallazgo se produce en un entorno geológico favorable, los geólogos hacen un llamamiento a la calma, ya que todavía es pronto para saber si finalmente la explotación de la mina será o no viable. «Las cifras iniciales generan entusiasmo, pero la ciencia debe demostrar que los corredores ricos en oro son lo suficientemente continuos como para sostener una explotación segura y rentable durante años».

Por el momento, Wangu representa una promesa significativa para la industria minera no sólo en China, sino en todo el mundo. Sin embargo, su verdadero valor sólo se podrá conocer cuando el equipo técnico concluya los trabajos que está realizando.

Países con más reservas de oro

Estados Unidos lidera con 8.133 toneladas, muy por delante de Alemania (3.350), Italia (2.452) y Francia (2.437). Rusia y China, con 2.330 y 2.304 toneladas respectivamente, consolidan el oro como un activo estratégico clave. China, en concreto, destaca por el crecimiento gradual de sus reservas en los últimos años. Asimismo, el hallazgo del yacimiento de Wangu podría alterar considerablemente el ranking si parte de ese oro pasa a formar parte de las reservas oficiales del país.

En Europa, además de Alemania, Italia y Francia, países como Suiza, Países Bajos y Polonia mantienen reservas considerables. España se sitúa en el puesto 21, con 282 toneladas de oro, lo que la sitúa por detrás de Líbano (287) y por delante de Austria (280). En América Latina, lideran Brasil (145 toneladas) y México (120).