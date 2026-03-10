Los astrónomos se quedan sin palabras: han recibido una potente señal de un objeto que está a 8.000 años luz de la Tierra

El radiotelescopio MeerKAT, ubicado en Sudáfrica, ha permitido el hallazgo de un láser cósmico situado en una galaxia fusionada a más de 8.000 millones de años luz de la Tierra. El sistema observado, bautizado como HATLAS J142935.3–002836, es el más brillante de su tipo registrado hasta la fecha. El equipo científico identificó la señal como un hidroxilo megamáser, un fenómeno natural comparable a un láser cósmico, el cual libera microondas extremadamente intensas generadas por moléculas de hidroxilo presentes en grandes nubes de gas interestelar.

«Este sistema es realmente extraordinario. Estamos viendo el equivalente en radio de un láser a mitad del universo. Y no solo eso, durante su viaje hacia la Tierra, las ondas de radio se amplifican aún más por una galaxia del primer plano perfectamente alineada pero no relacionada. Esta galaxia actúa como una lente, de la misma manera que una gota de agua en una ventana se comportaría, porque su masa curva el espacio-tiempo local. Así que tenemos un láser de radio pasando por un telescopio cósmico antes de ser detectado por el potente telescopio de radio MeerKAT, lo que permite un descubrimiento maravillosamente fortuito», señala el Doctor Thato Manamela, autor principal del estudio y postdoctorado en la Universidad de Pretoria.

Un láser cósmico a 8.000 millones de años luz de la Tierra

Los investigadores destacan la rareza y la potencia de este hallazgo, descrito en un estudio aceptado por la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. El objeto responsable de la emisión, HATLAS J142935.3–002836, es un sistema de galaxias en plena fusión. Durante estas violentas colisiones, enormes nubes de gas interestelar se comprimen con fuerza, provocando la excitación de moléculas de hidroxilo que emiten microondas extremadamente intensas. Este fenómeno se conoce como hidroxilo megamáser, aunque en este caso , la intensidad de la señal es tan extraordinaria que ha sido clasificada como un gigamáser, una categoría que emite radiación miles de millones de veces más brillante que un máser convencional.

El Profesor Roger Deane, coautor del estudio, director del Inter-University Institute for Data Intensive Astronomy y profesor en las universidades de Ciudad del Cabo y Pretoria, comenta: «Este resultado es una poderosa demostración de lo que puede hacer el MeerKAT cuando se combina con una infraestructura computacional avanzada, pipelines de procesamiento de datos diseñados para este propósito y personal de soporte de software altamente capacitado. Esta combinación sinérgica permite que jóvenes científicos sudafricanos, como la Doctora Manamela, lideren ciencia de vanguardia y compitan con los mejores del mundo».

Uno de los factores clave que permitió detectar este fenómeno fue la lente gravitacional, un fenómeno que predijo Albert Einstein. La señal de microondas emitida por el gigamáser pasó a través de una galaxia intermedia perfectamente alineada, cuya masa curva el espacio-tiempo y amplifica la radiación. Gracias a esta especie de «telescopio natural» el MeerKAT puedo captar la señal con una intensidad inusual, pese a la enorme distancia de 8.000 millones de años luz.

El viaje del láser cósmico

El MeerKAT, ubicado en Sudáfrica, es un conjunto de 64 radiotelescopios que forma parte de una de las redes de observación más avanzadas del mundo. Su diseño permite detectar señales extremadamente débiles en longitudes de onda centimétricas.

El HATLAS J142935.3–002836 se encontraba en pleno proceso de fusión violenta cuando emitió la señal. Los hidroxilo megamáseres se originan en galaxias ricas en gas donde las colisiones estimulan la formación de nuevas estrellas y la actividad de los agujeros negros centrales. Su intensidad los convierte en herramientas únicas para estudiar la evolución de las galaxias y los procesos que ocurrieron en el universo temprano.

«Esto es sólo el comienzo. No queremos encontrar solo un sistema, queremos encontrar cientos o miles. En UP estamos llevando a cabo estudios sistemáticos del universo, construyendo los pipelines computacionales y algoritmos necesarios para abrir esta frontera observacional antes de, y finalmente junto con, el Square Kilometre Array», añade el Doctor Thato Manamela.

El hallazgo tiene múltiples implicaciones científicas: confirma que los gigamáseres pueden actuar como indicadores de colisiones galácticas y explosiones de formación estelar. Los megamáseres y gigamáseres ofrecen a los astrónomos nuevas herramientas para estudiar la historia del universo.

Finalmente, el Profesor Sunil Maharaj, Vice-Principal de Investigación, Innovación y Educación de Posgrado en UP, concluye: «Este descubrimiento representa el papel de liderazgo de UP en ciencia y investigación de vanguardia. Estamos comprometidos con formar tanto a la próxima generación de científicos como con la arquitectura computacional necesaria para expandir aún más las fronteras del descubrimiento. La investigación que estamos realizando hoy con el telescopio MeerKAT de nivel mundial promete más descubrimientos emocionantes en el futuro».