Hallazgo inaudito de la ciencia: han descubierto cómo ‘hackear’ el universo para viajar en el tiempo y funciona

Descubren cómo se puede hackear el universo para conseguir viajar en el tiempo, algo que parece sacado de la ciencia ficción, realmente funciona.

Este último descubrimiento es uno de los que más sorprende a los expertos son capaces de conseguir lo imposible. Sobre el papel se puede viajar en el tiempo.

Este descubrimiento es inaudito

Los viajes en el tiempo pueden acabar siendo lo que marque la diferencia.

La ciencia está dando una serie de avances a pasos agigantados.





Así es cómo se puede hackear el universo para poder viajar en el tiempo

Viajar en el tiempo ha dejado de ser algo propio de la ciencia ficción que hemos visto en las películas o series. La ciencia ha acabado demostrando que es algo que puede convertirse en una realidad, si hacemos posible lo imposible en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de EcoNews comparten este descubrimiento revolucionario y nos explican que: «El tiempo se entiende a través de la lente de las teorías de la relatividad propuestas por Albert Einstein. El tiempo es una variable, ni constante ni acelerada o desacelerando en todas las situaciones, dependiendo de la fuerza aplicada hacia ella en términos de velocidad y gravedad. Esto podría abrir la puerta a la posibilidad de al menos «viajar en el tiempo» hacia el futuro. Un objeto que se acerca que hace tictac cerca de la velocidad de la luz se ralentiza con respecto al observador en reposo. En términos de este escenario, tenemos la paradoja gemela: si un gemelo viaja en el espacio cerca de la velocidad de la luz, mientras que el otro permanece en la Tierra, el resultado es que el gemelo que viaja parecerá envejecer muy poco. Aunque esta velocidad no se ha alcanzado, hay una ligera dilatación del tiempo experimentada por viajeros espaciales como Scott Kelly, que pasa meses en órbita. Del mismo modo, el tiempo se ralentiza tan cerca de un agujero negro, que es la razón principal de los intensos campos gravitacionales. Esto se puede ver en películas como Interestelar, donde los astronautas «experimentan» algunas horas, mientras que varias décadas pasan en el exterior. Son tan pequeños que difícilmente serían perceptibles para las personas en la vida cotidiana, pero son lo suficientemente importantes como para haber tenido que incorporarlos en el funcionamiento de los satélites GPS para garantizar la precisión de la navegación».

Siguiendo con la misma explicación: «La mecánica cuántica ha añadido otra capa para complicar las cosas, especialmente en la ciencia conocida por estudiar lo muy pequeño. Por ejemplo, la observancia de la no localidad, que establece que cualquier cosa que suceda en una partícula afecta instantáneamente a otra partícula local como partícula enredada, son la causalidad. Hay interpretaciones que sugieren retrocausación, donde los eventos futuros influyen en el pasado. Sin embargo, los efectos se limitan a las partículas subatómicas, no a los viajes en el tiempo humano u objetos en el pasado. Supuestamente, viajar en el tiempo hacia atrás sería posible. Aún así, hay enormes barreras incluso para determinar las condiciones necesarias para hacer posible tal hazaña. Esto incluye la tecnología necesaria para hacerlo, que probablemente esté más allá de nuestras capacidades actuales. También hay paradojas, como la paradoja del abuelo, que duda de la consistencia de tal línea de tiempo. Esta paradoja se ocupa de la idea de que cambiar el pasado podría terminar borrando tu existencia. En teoría, es posible viajar a una realidad futura basada en nuestro conocimiento actual de la física si uno viaja a velocidades muy altas o dentro de campos gravitacionales muy fuertes. Sin embargo, el retroceso en el tiempo se ve acarrado por problemas teóricos y prácticos. Mientras que muchas cosas sobre el universo continúan inspirando y desafiando las innovaciones, viajar en el tiempo al pasado podría ser una fantasía solo al margen de la ciencia ficción».