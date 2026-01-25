Un conductor borracho siembra el pánico en una carretera de Mallorca

Un hombre que conducía presuntamente bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de sustancia estupefaciente sembró el caos al invadir de forma reiterada el carril contrario durante más de quince minutos en una carretera de Mallorca, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves 22 de enero en la carretera que conecta la localidad de Porto Cristo con Calas de Mallorca, ambas pertenecientes al municipio de Manacor. Tal y como se aprecia en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES, el conductor circula de manera completamente temeraria, realizando constantes zig zags e invadiendo el carril contrario de forma continuada, llegando incluso a rozar en varias ocasiones a los vehículos que circulaban correctamente en sentido opuesto.

El suceso se produce en un tramo especialmente peligroso de la vía, caracterizado por su estrechez, la imposibilidad de adelantar y la presencia de numerosas curvas cerradas con escasa visibilidad. Estas circunstancias, por sí solas, ya convierten el trayecto en un punto delicado para la circulación, una peligrosidad que se ve incrementada por el comportamiento irresponsable del conductor.

Además, el incidente tuvo lugar en un día lluvioso, con el asfalto mojado, lo que aumenta considerablemente el riesgo de pérdida de control del vehículo. En estas condiciones, un leve derrape o una maniobra brusca podrían haber desencadenado un accidente de consecuencias fatales. De hecho, en uno de los momentos más críticos, el conductor estuvo a punto de colisionar frontalmente contra una furgoneta al tomar una curva.

La conducta del varón puso en serio peligro tanto su propia vida como la de los demás usuarios de la vía. Por estos hechos, podría estar incurriendo en un delito de conducción temeraria, tipificado en el Código Penal, que contempla penas de prisión de seis meses a dos años, así como la privación del permiso de conducir por un periodo de uno a seis años.