Hospitalizado el conductor de un coche tras empotrarse contra un semáforo frente a la antigua cárcel de Palma

Un aparatoso y alarmante accidente de tráfico sembró el sobresalto en la noche de este lunes en Palma. Alrededor de las 22:30 horas cuando un conductor que circulaba con su turismo por la calle Alfonso el Magnánimo perdió repentinamente el control del vehículo por causas que todavía se desconocen, se acabó empotrando contra un semáforo frente a la antigua cárcel de Palma.

Según las primeras informaciones recabadas, y que ya están siendo investigadas por la Unidad de Atestados de la Policía Local de Palma, el coche se salió de su trayectoria y acabó colisionando contra una isleta central, arrasando a su paso un semáforo, que quedó completamente destrozado, así como un pequeño muro de hormigón, cuyos fragmentos quedaron esparcidos por la calzada.

El siniestro tuvo lugar en un punto especialmente sensible del tráfico urbano, en la intersección entre la avenida Alfonso el Magnánimo y la calle Rector Antoni Ferrer, a escasos metros de la antigua cárcel de Palma, una zona muy transitada incluso en horario nocturno. El estruendo del impacto alertó a vecinos y conductores que circulaban por las inmediaciones, generando momentos de gran tensión.

Hasta el lugar se desplazó de inmediato una ambulancia del servicio de emergencias médicas SAMU-061, cuyos sanitarios atendieron al conductor herido. Tras realizar maniobras de estabilización in situ, el hombre fue trasladado con urgencia a un centro hospitalario, donde permanece ingresado con pronóstico reservado, lo que da una idea de la gravedad del accidente.

Uno de los aspectos que más llama la atención de este suceso es que no se vieron implicados otros vehículos, lo que refuerza la hipótesis de que el conductor pudo haber sufrido un despiste, una indisposición repentina o algún tipo de mareo justo antes del impacto, extremo que ahora tratan de esclarecer los investigadores.

Además, en el momento del accidente llovía con intensidad, un factor que pudo influir de manera decisiva en la pérdida de control del vehículo, ya que el asfalto se encontraba mojado y deslizante, complicando la conducción.

Hasta el escenario del siniestro también acudió una unidad de la Policía Local de Palma, que se encargó de asegurar la zona y regular el tráfico, así como técnicos de la empresa responsable del mantenimiento del sistema semafórico, quienes trabajaron intensamente para retirar los restos del semáforo destrozado y evitar riesgos adicionales para la circulación.

El accidente vuelve a poner sobre la mesa la peligrosidad de la conducción bajo condiciones meteorológicas adversas y la importancia de extremar la precaución al volante, especialmente en vías urbanas donde cualquier error puede tener consecuencias devastadoras. La investigación continúa abierta para esclarecer qué ocurrió exactamente en esos fatídicos segundos.