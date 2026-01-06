Imputado un conductor borracho tras una peligrosa persecución nocturna por las calles de Palma

Una madrugada que pudo acabar en tragedia terminó con un detenido y una investigación judicial abierta. La Policía Local de Palma investiga a un hombre español de 48 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras protagonizar una temeraria persecución por el centro de la ciudad mientras conducía bajo los efectos del alcohol, triplicando la tasa máxima permitida.

Los hechos se produjeron alrededor de las 03:15 horas del pasado 4 de enero, cuando una patrulla de la Unidad Nocturna (UNOC) detectó un turismo circulando de forma errática por la calle Marqués de la Cenia, una conducta que hizo saltar todas las alarmas. El vehículo zigzagueaba peligrosamente, poniendo en riesgo a otros usuarios de la vía y a los peatones que aún transitaban por la zona.

Al indicarle el alto policial, el conductor llegó a detener el coche, pero en una maniobra tan inesperada como peligrosa, aceleró bruscamente y emprendió la huida, dando inicio a una persecución a gran velocidad por varias calles del centro de Palma. Durante la escapada, el individuo realizó maniobras imprudentes, incrementando el riesgo de provocar un accidente grave.

La huida culminó en la calle Torrent, donde el conductor abandonó el vehículo con el motor en marcha, dejándolo a su suerte en plena vía pública, y continuó escapando a pie, intentando perder a los agentes entre las calles cercanas. Sin embargo, su intento fue en vano: fue interceptado a los pocos metros por los policías, que lograron reducirlo sin que se produjeran daños personales.

Una vez identificado, el hombre reconoció ante los agentes que había huido porque había estado bebiendo alcohol, supuestamente tras una discusión previa. Esta confesión quedó confirmada minutos después, cuando fue sometido a la prueba de alcoholemia. El resultado fue contundente: 0,75 mg/l de alcohol en aire espirado, una cifra que triplica el límite legal permitido y que lo sitúa directamente en el ámbito penal.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Local instruyó diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial. El conductor fue informado de su condición de imputado y citado para la celebración de un juicio rápido. Además, el vehículo fue retirado de la vía pública por la grúa municipal.

Desde la Policía Local recuerdan que este tipo de conductas suponen un grave peligro para la seguridad ciudadana y reiteran su compromiso de intensificar los controles para evitar que el consumo de alcohol al volante termine costando vidas.