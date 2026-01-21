Noche de locura en Palma: un conductor novel derrapa con cinco menores a bordo y sin cinturón

Una temeraria actuación al volante estuvo a punto de acabar en tragedia en Palma. La Policía Local ha denunciado a un joven español de tan sólo 18 años, conductor novel, tras ser sorprendido realizando maniobras extremadamente peligrosas en plena vía pública, con tráfico abierto y peatones presentes, y llevando en el interior del vehículo a cinco menores de edad sin ningún tipo de sistema de seguridad.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado 19 de enero, alrededor de las 22:00 horas, durante un dispositivo especial de vigilancia desplegado por la Policía Local de Palma para prevenir carreras ilegales y concentraciones de vehículos que, en las últimas semanas, habían generado una creciente alarma social.

Agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) detectaron un turismo que, lejos de mantener una conducción normal, realizó hasta en dos ocasiones derrapes intencionados en la rotonda situada entre la calle Poima y la calle Quatre de Novembre, una zona con circulación activa y presencia de peatones a esas horas. Las maniobras, grabadas por los propios agentes, evidencian una conducción agresiva y totalmente incompatible con la seguridad vial.

Tras interceptar el vehículo, los policías comprobaron una situación aún más grave: en el interior viajaban seis personas, superando el número máximo de ocupantes permitido. Los cinco acompañantes eran menores de edad y ninguno llevaba puesto el cinturón de seguridad, incrementando de forma alarmante el riesgo de lesiones graves o mortales en caso de accidente. Por este motivo, todos los acompañantes fueron igualmente denunciados.

El conductor ha sido sancionado con 500 euros y la retirada de 6 puntos del carné por conducción temeraria, además de 200 euros adicionales por exceso de ocupantes. Una vez finalizado el trámite administrativo, el joven se quedará con solo dos puntos en su permiso de conducción, una situación crítica para un conductor que apenas inicia su trayectoria al volante.

Desde la Policía Local de Palma se ha advertido que este tipo de comportamientos no sólo suponen una grave infracción administrativa, sino que ponen en peligro la vida de terceros, especialmente de peatones y de los propios ocupantes del vehículo. El cuerpo policial ha anunciado que mantendrá e intensificará la vigilancia en estas zonas, atendiendo a las reiteradas demandas vecinales y con el objetivo de erradicar este tipo de conductas irresponsables antes de que se produzcan consecuencias irreversibles.