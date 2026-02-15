Vox ‘reventará’ a Abascal en Castilla y León: subió en todos los sitios que visitó de Aragón y Extremadura

«Ayuno, para descansar el cuerpo, y comer carne, huevos y pescado», explica el entorno cercano a Santiago Abascal sobre la receta que sigue el líder de Vox para afrontar las elecciones de Castilla y León, las terceras en tres meses. Un gran desgaste físico para el cual se prepara con una dieta especial que le permite estar «al máximo» y seguir reventando el récord de pueblos visitados, kilómetros recorridos y votos cosechados.

Bambú mantendrá la fórmula del éxito: Abascal será «un candidato más», confirman a OKDIARIO. Y también lo que ya era algo previsible: el líder ya ha dado la orden a su equipo de visitar «los máximos lugares posibles».

En Castilla y León, Vox se juega mucho. Las encuestas de salida señalan que la formación puede rozar el 20%. Aunque no son amigos de los pronósticos porque «nunca aciertan», señalan, son conscientes de que el punto de partida es bueno.

Abascal aterriza ya en Castilla y León

Este pasado lunes, como adelantó en primicia OKDIARIO, Abascal anunció en Ávila a su candidato para la Junta, Carlos Pollán. El viernes, Vox arrancó la precampaña con un golpe de efecto. Acompañado del portavoz nacional José María Figaredo, Pollán retransmitió en directo la demolición de la central térmica de León. Un gesto con el que Vox advierte que va a por todas.

El próximo jueves, según ha podido conocer este diario, Abascal aterrizará de forma decidida en Castilla y León. Convocatoria de medios en Peñafiel (Valladolid) y por la tarde, mitin en Soria. El viernes, el líder atenderá a la prensa en Lerma (Burgos) y después acudirá en Segovia. En sólo 2 días, hará como mínimo 600 km, en una gira que sólo acaba de empezar.

La presencia de Abascal, clave para Vox

La presencia de Abascal es clave en el crecimiento exponencial que está experimentando Vox, al subir en todos los sitios que visitó de Aragón y Extremadura. En esta comunidad, la ruta del líder cosechó 24.450 votos más en aquellos municipios extremeños que visitó. Y en Aragón, la formación se situó como primera fuerza en 39 municipios, la mayoría núcleos de poca población donde Abascal suele incluir de manera prioritaria en su recorrido por el que llama la España abandonada por «el bipartidismo» de PP y PSOE.

El caso de La Muela en Aragón es paradigmático. El discurso de Abascal contra el despliegue desenfrenado de las energías renovables penetró hasta el corazón de los vecinos. Este municipio zaragozano inundado de molinos de vientos y placas solares confió el pasado 8-F en Vox de manera mayoritaria. Lo que ha significado el gran sorpasso de los de Abascal con el 31,2% de los votos, al PP que obtuvo el 27,61%, y con los que gobiernan en coalición en el Ayuntamiento.

En Extremadura, Talayuela es otro ejemplo de cómo la denuncia de la inmigración islámica por Abascal cala en un electorado preocupado por el aumento de la inseguridad y radicalización, teniendo en cuenta que es el pueblo con más musulmanes de región y donde Vox se ha convertido desde el pasado 21-D en su nuevo bastión.

Aquí Vox empató con el PP en el primer puesto: 851 votos consiguieron ambos. Con una gran diferencia. En estas elecciones, el PP ha perdido 284 votos, mientras Vox ha captado 491 votantes –en las anteriores fueron tercera fuerza política–.

Ahora mientras se agudiza la polémica sobre las negociaciones entre PP y Vox en las comunidades que ya han respondido en las urnas, Abascal mantendrá la exposición mediática durante toda la precampaña y campaña, entre debates electorales, sesiones de investidura en Extremadura y la constitución de la mesa de las Cortes de Aragón, en su personal estrategia para conectar con el electorado castellanoleonés.