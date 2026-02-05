Van a desaparecer de Lidl: las zapatillas de deporte ‘regaladas’ que parecen Skechers

Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena alemana de supermercados está arrasando con unas zapatillas de deporte que muchos comparan con las conocidas Skechers, un modelo que ya se ha convertido en uno de los productos más buscados del momento. No es la primera vez que Lidl sorprende con artículos de moda a precios muy bajos, pero en esta ocasión el éxito ha sido especialmente llamativo. Su diseño sencillo, su comodidad y sobre todo su precio han provocado que estas deportivas estén volando de las estanterías y de la tienda online de la cadena.

Desde su llegada a las tiendas y a la web de Lidl, estas zapatillas de running impermeables para mujer han despertado un gran interés. A simple vista recuerdan a modelos mucho más caros, tanto por la forma como por el tipo de suela y el acabado general. Esto ha hecho que numerosos clientes las consideren una auténtica ganga, especialmente en un momento en el que el precio del calzado deportivo suele superar con facilidad los 50 o 60 euros. En comparación, la propuesta de Lidl parece casi un regalo, algo que explica por qué están volando de los estantes.

Uno de los aspectos más comentados por las que han conseguido un par es la sensación al llevarlas puestas. Son ligeras, se adaptan bien al pie y resultan agradables para caminar durante varias horas. Muchas personas las utilizan para el día a día, para salir a pasear o para hacer recados, y destacan que no resultan pesadas ni rígidas. Aunque no están pensadas para entrenamientos intensivos, cumplen de sobra para un uso cotidiano, lo que refuerza su atractivo. Pero la clave de su éxito es su precio, pues cuestan sólo 14,99 euros, cuando zapatillas similares de otras marcas se pueden ir fácilmente a los 100-120€.

Lidl arrasa con estas zapatillas

El boca a boca ha tenido un papel clave en este éxito. En redes sociales y grupos de ofertas, los comentarios sobre estas zapatillas se han multiplicado en poco tiempo. A esto se suma la estrategia habitual de Lidl, que lanza este tipo de productos en cantidades limitadas, creando una sensación de urgencia entre los compradores.

El diseño también ha sido otro de los puntos fuertes. Con colores discretos y un estilo fácil de combinar, estas deportivas encajan bien con looks informales como vaqueros, leggings o ropa cómoda para el día a día. No llaman la atención de forma exagerada, pero tampoco pasan desapercibidas, lo que las convierte en una gran opción práctica para aquellas que buscan comodidad sin renunciar a una estética actual.

No es un caso aislado dentro de Lidl, que en los últimos años ha logrado colocar varios productos de moda como auténticos éxitos de ventas. Sin embargo, pocas veces unas zapatillas han generado tanta expectación y tantos comentarios en tan poco tiempo. El precio ajustado, unido a una apariencia cuidada y a una sensación de comodidad al usarlas, ha sido la combinación perfecta para conquistar a muchas mujeres que ya están comprando estas deportivas.