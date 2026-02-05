Vuelve la falsa humildad de Guardiola: «El Arsenal es el mejor equipo de Europa y del mundo»

Pep Guardiola se ha adelantado a que, antes de jugarse los títulos, se cure en humildad poniendo por encima del Manchester City a sus rivales para que el golpe sea menor en caso de fracaso. Concretamente, el entrenador catalán se siente muy por debajo del Arsenal de Mikel Arteta. Ambos equipos están en la pelea directa por la Premier League y se enfrentarán también en la final de la Copa de la Liga a finales de marzo. Doble lucha para comprobar quién es el más grande de Inglaterra, aunque Pep tiene clara su visión.

Ni la victoria cómoda por 3-1 en la vuelta de semifinales ante el Newcastle ni la inversión multimillonaria en el mercado invernal le dio motivos para creer en el éxito. De hecho, a Guardiola no le gusta que tenga la presión de ganarlo todo por lo que se gasta, ahora, en Wembley: «Sé que es muy difícil, aunque ya hemos jugado varias finales allí. Será la quinta en la Copa de la Liga, es genial. La temporada pasada no fuimos lo suficientemente regulares para poder hacerlo. Pero no estamos tan cerca como el Arsenal, estamos ahí», dijo en rueda de prensa.

Sobre los ‘gunners’, Guardiola tiene claro que su nivel no está al alcance de ningún equipo en la actualidad. «No sé qué pasará en la Champions, pero eso, tenemos dos partidos con ellos en un mes. Pero es lo que pasa cuando luchas por títulos. Me encanta que vayamos a jugar una final contra ellos. Necesitamos recuperar jugadores para la final, si no será difícil ganarles. Estoy muy contento por estar en otra final de la Copa de la Liga contra el que es el mejor equipo de Europa, y quizá del mundo, ahora mismo. Será una gran experiencia para nosotros, espero que todo el mundo esté recuperado para entonces y podamos hacer un buen partido».

Para rematar, mando un mensaje a la Premier por la ausencia de Guéhi, que llegó al City durante el mercado invernal. No pudo jugar el partido de vuelta después de haber jugado la ida y tampoco podrá estar en la final: «Ojalá podamos convencer a la Carabao Cup de que le deje jugar. Es difícil de entender. El club hizo una inversión para traer a un jugador que ahora es nuestro y que está con nosotros. No entiendo que no pueda jugar la final. Preguntaremos, y ojalá puedan entendernos. Fichar a un jugador y que luego no pueda jugar la final es algo que no entiendo, ojalá se pueda cambiar», concluyó Guardiola.