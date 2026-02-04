Guardiola enloquece contra Trump e Israel: «No preguntes si está bien o mal, están matando»
El entrenador catalán criticó el genocidio contra Palestina
También se mostró horrorizado con los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti
A Pep Guardiola siempre le ha gustado aprovechar el foco del fútbol para lanzar discursos políticos. Pese a que su trabajo es ser entrenador del Manchester City, el catalán aprovecha las ruedasde prensa para opinar acerca de los conflictos que vive el mundo en la actualidad. Siempre ha acudido a eventos alineados con sus ideales de extrema izquierda, y no ha sido menos cuando ha recalcado su perspectiva acerca de temas espinosos como Palestina, Ucrania y los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti atacando a Donald Trump.
En la previa del partido de la EFL Cup ante el Newcastle, uno de los periodistas de la sala le preguntó sobre todos estos frentes y no se cortó para alejarse del deporte para hacer alegatos alineados con su ideología: «Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido la información más clara enfrente de nosotros. El genocidio en Palestina, lo que está pasando en Ucrania, lo que ocurre en Rusia, en todo el mundo, en Sudán, en todos los sitio. Me alegro de que me preguntes porque creo que es la primera vez en diez años que un periodista me pregunta de esto. Parece que es que no os lo permiten, no lo sé, pero es que, ¿acaso hay alguien ahí fuera que vea lo que está pasando en el mundo y no esté afectado?».
«Ahora podemos verlo todo, antes no. Es algo que me duele. ¿Querer hacer daño a otro país? Me duele, así es como me siento. Matar a miles de personas inocentes me duele. Tengo muchos amigos de diferentes países y defender una idea matando a miles de personas. Lo siento, pero siempre estaré en contra de eso. Siempre. No me puedo imaginar cómo alguien no puede sentirse así. Cuando ves esas imágenes todos los días. Los padres, madres, hijos, sus vidas destruidas y ¿la gente no siente empatía? Lo siento, no lo entiendo», añadió Guardiola.
«No preguntes si está bien o mal, ayudadlos. Son seres humanos. Después podemos discutir, puedes tener una idea u otra, pero cuando la gente se está muriendo tienes que ayudarles. Proteger una vida es lo único que tenemos. Con todos los avances que tenemos, la humanidad está en la mejor posición de siempre en cuanto a posibilidades, podemos llegar a la luna, podemos hacer de todo, pero aún nos matamos, ¿por qué? ¿para qué?», expresó.
«Veo las imágenes y me duele, por eso siempre hablaré para que seamos una mejor sociedad. No cambiaré nada, pero siempre lo intentaré. Por mis hijos, por mi familia, por todos vosotros, por vuestras familias también. Mira lo que ha pasado en Estados Unidos, con Renee Good y Alex Pretti. Han matado a un enfermero, entre cinco o seis personas, en el suelo, diez disparos, ¿cómo puedes defender eso?», comentó.
«No hay una sociedad perfecta. Yo no lo soy, nadie lo es, pero tienes que trabajar para que esto sea un lugar mejor. Una persona que va a defender a una mujer y es rodeada y asesinada por eso, ¿cómo puedes defender eso? Siempre estaré aquí para hablar contra ello», finalizó Guardiola.
Guardiola, un entrenador politizado
La semana pasada Guardiola estuvo en Barcelona en un concierto benéfico a favor de Palestina en el que entonó un discurso contra el genocidio cometido en la franja de Gaza. «En esta ciudad en la que hemos hecho tantas cosas, el ‘No a la Guerra’, la flotilla recientemente, el ‘Welcome Refugees’, los bombardeos del 38… Y siempre, hoy, como Londres o como París, estamos delante del mundo para demostrar que estamos del lado de los débiles», aseguró Guardiola en el Palau Sant Jordi.
«Estamos con Palestina, y no solo con ellos, con todas las causas. Esto es un manifiesto por Palestina y por toda la humanidad. Cuando veo a un niño en estos dos últimos años, por la televisión, grabándose a sí mismo, preguntándose dónde está su madre. Que está derribada bajo las ruinas y él todavía no lo sabe. Siempre reflexiono, ¿Qué deben pensar? Pienso que los hemos dejado solos y abandonados. Siempre pienso que nos dicen «¿Dónde están? Ayúdennos y hasta ahora no lo hemos hecho».