Guardiola enloquece contra Trump e Israel: «No preguntes si está bien o mal, están matando»

A Pep Guardiola siempre le ha gustado aprovechar el foco del fútbol para lanzar discursos políticos. Pese a que su trabajo es ser entrenador del Manchester City, el catalán aprovecha las ruedasde prensa para opinar acerca de los conflictos que vive el mundo en la actualidad. Siempre ha acudido a eventos alineados con sus ideales de extrema izquierda, y no ha sido menos cuando ha recalcado su perspectiva acerca de temas espinosos como Palestina, Ucrania y los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti atacando a Donald Trump.

En la previa del partido de la EFL Cup ante el Newcastle, uno de los periodistas de la sala le preguntó sobre todos estos frentes y no se cortó para alejarse del deporte para hacer alegatos alineados con su ideología: «Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido la información más clara enfrente de nosotros. El genocidio en Palestina, lo que está pasando en Ucrania, lo que ocurre en Rusia, en todo el mundo, en Sudán, en todos los sitio. Me alegro de que me preguntes porque creo que es la primera vez en diez años que un periodista me pregunta de esto. Parece que es que no os lo permiten, no lo sé, pero es que, ¿acaso hay alguien ahí fuera que vea lo que está pasando en el mundo y no esté afectado?».

«Ahora podemos verlo todo, antes no. Es algo que me duele. ¿Querer hacer daño a otro país? Me duele, así es como me siento. Matar a miles de personas inocentes me duele. Tengo muchos amigos de diferentes países y defender una idea matando a miles de personas. Lo siento, pero siempre estaré en contra de eso. Siempre. No me puedo imaginar cómo alguien no puede sentirse así. Cuando ves esas imágenes todos los días. Los padres, madres, hijos, sus vidas destruidas y ¿la gente no siente empatía? Lo siento, no lo entiendo», añadió Guardiola.