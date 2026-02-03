El Manchester City ha sido uno de los principales animadores de un mercado de fichajes de invierno con menos movimiento de lo esperado. El conjunto citizen dio por concluida esta ventana, que echó el cierre este lunes, con las incorporaciones de Antoine Semenyo y Marc Guéhi por un coste total de 95 millones de euros. Pep Guardiola, técnico del club desde hace una década, ha ironizado en rueda de prensa sobre el desembolso del Manchester City en fichajes: «No sé cómo el club no ha gastado más dinero».

Como ya sucedió la pasada campaña, el equipo que dirige Pep Guardiola ha optado por reforzar la plantilla en el mercado de invierno. El Manchester City gastó 218 millones de euros en la última ventana invernal, repartidos en los fichajes de Omar Marmoush, Nico González, Abdukodir Khusanov y Vitor Reis. De estas cuatro incorporaciones, sólo el español ha tenido protagonismo en la presente temporada. El conjunto citizen ha disminuido su inversión un año después, pero ha sumado dos refuerzos de nivel como el atacante Semenyo (Bournemouth) y el defensor internacional inglés Marc Guéhi (Crystal Palace).

A Pep Guardiola le han preguntado en rueda de prensa sobre su valoración de este mercado de fichajes. El Manchester City recibe en la vuelta de las semifinales de la EFL Cup al Newcastle -en la ida se impusieron por dos goles a cero- y la prensa inglesa no ha desaprovechado la oportunidad de cuestionar al técnico al respecto. «Ha sido un muy buen mercado. Estoy un poco triste y decepcionado porque en gasto neto en los últimos años somos los séptimos en toda la Premier League», ha respondido el ex futbolista. «Me gustaría ser el primero, no entiendo por qué el club no gasta más dinero. Estoy un poco enfadado por ello», ha comentado en tono irónico Guardiola.

Guardiola y la ‘obligación’ de ganar la Premier

Con este mensaje, el ex técnico de FC Barcelona y Bayern de Múnich ha intentado defenderse de las críticas hacia el gasto del Manchester City en fichajes desde la llegada de Pep Guardiola. El entrenador citizen ha escogido como muestra el gasto neto, que se obtiene al restar las ventas al gasto en fichajes, para demostrar su punto. En las cinco últimas temporadas, el equipo skyblue, con 459 millones de euros, cuenta con un gasto menor que seis equipos de la Premier League: Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle y Liverpool.

Guardiola y su ‘enfado’ con el Manchester City por los fichajes 👀 🗣️ «En el gasto neto de los últimos 5 años, somos el 7º de la Premier League. Quiero ser el 1º, no entiendo cómo no gastamos más» 🔊 «Los 6 que tenemos delante tienen que ganarlo todo. Vamos, estoy esperando» pic.twitter.com/1RAMpkMP3B — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) February 3, 2026

Guardiola ha aprovechado este dato para dar la vuelta a las críticas y ‘exigir’ a aquellos clubes que han gastado más que el Manchester City a ganarlo todo. «Como ganamos en el pasado porque gastamos mucho, ahora seis equipos tienen que ganar la Premier League, la Champions League y la FA Cup, porque han gastado más en los últimos cinco años. Eso es un hecho, no una opinión», ha añadido el técnico. Si se toman como muestra las últimas diez temporadas, momento en el que Guardiola llegó al banquillo del Manchester City, el conjunto citizen se sitúa en tercer lugar entre los clubes con mayor gasto neto.