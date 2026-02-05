Tremendo zasca de Cañizares a Unidas Podemos y al PSOE por su propuesta de prohibir el fútbol en los colegios
Lo último de la izquierda radical ha sido plantear la prohibición del fútbol en los patios de colegio porque consideran que es «un deporte tóxico» y al mismo tiempo discriminatorio entre niños y niñas. Angie Roselló, portavoz de Unidas Podemos, y Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE, en Sant Antoni (Ibiza) son los impulsores de una polémica iniciativa que está dando mucho que hablar. Sin ir más lejos, Santi Cañizares ha querido dar su opinión al respecto dando un repaso a los propulsores de esta ridícula idea.
El ex portero y ahora comentarista de radio y televisión carga contra Unidas Podemos y particularmente contra Angie Roselló. «No se da cuenta esta señora de que donde hay más conflicto es en la política, mucho más que en cualquier deporte», comenzó opinando en El Partidazo de Cope. Pero fue más allá, recordando a la política que «las mujeres son campeonas del Mundial», refiriéndose al título conseguido por la selección española femenina.
Cañizares, contra una medida ridícula
El que fuera guardameta del Real Madrido del Valencia, entre otros equipos, no se achanta ante nadie y se caracteriza por ser claro a la hora de opinar, de ahí que Cañizares no haya podido evitar lanzar este zasca a Angie Roselló, a Unidas Podemos y al PSOE. «Tradicionalmente, los campos de fútbol ocupan hasta el 80% del patio, ocupando el centro y siendo utilizados mayoritariamente por los niños, mientras que las niñas quedan relegadas a los márgenes», ha indicado la podemita Roselló, quien cree que las chicas sufren discriminación del patriarcado desde muy pequeñas.
En su lugar, Podemos propone crear «espacios de juego colectivos mixtos» y al mismo tiempo quitar el cemento de los patios de colegio. «Hay que deshormigonar el suelo y aumentar la vegetación plantando árboles que generen sombra natural y crear zonas frescas con agua, convirtiendo los patios en refugios climáticos contra el calor extremo», añadía Roselló en una iniciativa que están copiando otros Ayuntamientos de la isla. De hecho, Roselló ha ido más allá y ha tachado al fútbol un deporte violento. «El fútbol es un problema y por eso se ha prohibido en algunos colegios, como en Can Coix o el CEIP Sant Antoni. Las peleas de los niños sólo pasan en el fútbol, no he visto otro deporte donde haya más hooligans y más hostias», ha indicado.
Por si fuera poco, el PSOE ha apoyado con todo la idea que quieren llevar a todos los colegios de Ibiza. «El fútbol es una práctica deportiva tóxica. Genera problemas de convivencia graves, porque los niños imitan lo que ven, cosa que no ocurre con el baloncesto», ha dicho Antonio Lorenzo. Por su parte, la representante del PP, Eva Prats, quiso dejar claro que estos delirios no tienen cabida en la sociedad actual. «Prohibir el fútbol es una falta de respeto a la autonomía de los centros. El fútbol no es el problema y fomentar cualquier tipo de deporte es positivo. Las niñas también pueden jugar a fútbol», ha señalado.
Temas:
- Podemos
- Santiago Cañizares