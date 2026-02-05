Tremendo zasca de Cañizares a Unidas Podemos y al PSOE por su propuesta de prohibir el fútbol en los colegios

Lo último de la izquierda radical ha sido plantear la prohibición del fútbol en los patios de colegio porque consideran que es «un deporte tóxico» y al mismo tiempo discriminatorio entre niños y niñas. Angie Roselló, portavoz de Unidas Podemos, y Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE, en Sant Antoni (Ibiza) son los impulsores de una polémica iniciativa que está dando mucho que hablar. Sin ir más lejos, Santi Cañizares ha querido dar su opinión al respecto dando un repaso a los propulsores de esta ridícula idea.

El ex portero y ahora comentarista de radio y televisión carga contra Unidas Podemos y particularmente contra Angie Roselló. «No se da cuenta esta señora de que donde hay más conflicto es en la política, mucho más que en cualquier deporte», comenzó opinando en El Partidazo de Cope. Pero fue más allá, recordando a la política que «las mujeres son campeonas del Mundial», refiriéndose al título conseguido por la selección española femenina.

Cañizares, contra una medida ridícula

El que fuera guardameta del Real Madrido del Valencia, entre otros equipos, no se achanta ante nadie y se caracteriza por ser claro a la hora de opinar, de ahí que Cañizares no haya podido evitar lanzar este zasca a Angie Roselló, a Unidas Podemos y al PSOE. «Tradicionalmente, los campos de fútbol ocupan hasta el 80% del patio, ocupando el centro y siendo utilizados mayoritariamente por los niños, mientras que las niñas quedan relegadas a los márgenes», ha indicado la podemita Roselló, quien cree que las chicas sufren discriminación del patriarcado desde muy pequeñas.