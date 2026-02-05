El Gobierno desoye las alertas de un alcalde de Jaén por graves defectos en una autovía de la ‘trama PSOE’

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido alertado en al menos dos ocasiones por el alcalde de Villacarrillo (Jaén), Francisco Miralles (PP), de los graves defectos existentes en la autovía A-32, sin que todavía haya recibido respuesta oficial alguna, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes municipales. Esta autovía aparece citada en la investigación de la UCO de la Guardia Civil en el marco de la trama PSOE.

El estado de las carreteras en España, incluso las de nueva construcción, como es el caso de esta autovía, se ha elevado a debate nacional tras la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). Y es que son múltiples los agentes implicados que advierten de que la falta de inversión en el mantenimiento de las vías de tren también puede hacerse extensiva a la situación de las carreteras.

En concreto, el alcalde de Villacarrillo remitió ya el año pasado una carta a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente, en la que dio traslado de los graves defectos hallados en la autovía A-32, interesándose por el «estado del trazado» de esta carretera.

De esta primera misiva no tuvo respuesta y por ello volvió a enviar otra carta al mismo órgano de la Dirección General de Carreteras hace sólo unos días, cuando decidió dar cuenta también de ello en redes sociales, reclamando ayuda urgente del Gobierno.

«Paso de agua bajo la A-32, en el término municipal de Villacarrillo. Una imagen vale más que mil palabras. No somos técnicos. Pero tampoco somos ingenuos. ¿Alguien puede ver estas imágenes y decir, con tranquilidad, que aquí no pasa nada?», publicó el regidor en un mensaje en redes el pasado 31 de enero, es decir, antes del fuerte temporal que azota esta semana Andalucía con la borrasca Leonardo.

Mensaje del alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles (PP), sobre un paso defectuoso de la A-32 en el tramo entre su municipio y Villanueva del Arzobispo (Jaén).

El punto kilométrico de este paso de agua es el 64+700 de la A-32 entre Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo, cuya construcción fue encargada a Sacyr. Este tramo de 17,7 kilómetros está a poca distancia del trayecto Úbeda-Torreperogil, que aparece en la investigación policial de la trama PSOE por un modificado del proyecto.

«Úbeda a Torreperogil aprobar el modificado ya y como viene y es de OPR», fue uno de los mensajes hallados en el móvil de Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, por la Guardia Civil. OPR son las siglas de la empresa Obras Públicas y Regadíos.

Serrano, ex nº 2 de Cerdán

De igual modo, cabe resaltar que Juanfran Serrano, entonces número dos del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán –acusado de la «gestión de mordidas» en la adjudicación de obras públicas–, presumió en redes sociales de los avances en esta carretera que ahora puede verse apuntalada.

«Cuando el el PSOE gobierna en nuestro país, la A-32 avanza en Jaén para que sea una realidad, puerta de Andalucía hacia el Levante. 135,4 millones de euros de inversión para poner otros 17,2 kilómetros al servicio de los españoles, tercer tramo que el Gobierno de Sánchez pone en servicio», destacó el diputado socialista por Jaén en diciembre de 2022, coincidiendo con la puesta en servicio.

El diputado socialista Juanfran Serrano celebrando en 2022 la apertura del tramo de la A-32 que ahora se encuentra en mal estado.

Por su parte, para el alcalde de Villacarrillo, la situación de deterioro que ha aflorado ahora plantea toda una reflexión: «¿De verdad esto es el estado normal de una infraestructura por la que circulan cada día trailers, autobuses y cientos de vehículos? Un paso de agua con el hormigón claramente deteriorado, apuntalado con elementos provisionales que han cedido… y sostenido, aparentemente, por soluciones provisionales», recalcó Miralles sobre las imágenes difundidas por él mismo.

«Con puntales»

«¿Esto es seguridad o es una temeridad? ¿Esto es mantenimiento o es aguantar como se pueda? ¿Están esperando a que ocurra algo grave para actuar? No estamos acusando. Estamos advirtiendo. Porque cuando una infraestructura falla, no avisa dos veces. Y entonces la pregunta será: ¿Quién sabía esto y no hizo nada? La seguridad no puede sostenerse con puntales. Ni con silencios. Ni con parches provisionales», apostilló.

Asimismo, el alcalde lanzó más preguntas al departamento de Óscar Puente: «¿Hace falta que ocurra una desgracia para que alguien reaccione? ¿De verdad vamos a esperar a que haya víctimas para que el Ministerio dé explicaciones? Desde hace tiempo preguntamos en qué situación se encontraba la autovía A-32 a su paso por el término municipal de Villacarrillo. Lo hicimos por carta al Ministerio, y lo hicimos públicamente en el Pleno ordinario del pasado mes de diciembre. Pedimos información. No contestan», lamentó.

Las fuentes municipales consultadas inciden en que el alcalde no ha recibido respuesta oficial del Gobierno. Y que la única actuación sobre el terreno fue poner unos conos para cortar el acceso a la mediana que hay sobre el paso con graves defectos.

Tales fuentes expresan la preocupación del equipo de Gobierno de Villacarrillo por la seguridad de esta infraestructura y sostienen que podría darse el caso de más anomalías a lo largo de esta autovía, incluido el tramo del presunto amaño de la trama Koldo.