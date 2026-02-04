El Gobierno de Pedro Sánchez, que presume de apoyar la reducción de emisiones de CO2, ha eliminado las ayudas vinculadas al achatarramiento de vehículos, que servían como medida para reducir la edad del parque móvil en España. El mercado nacional cuanta con uno de los más envejecidos del Viejo Continente, ya que suma una media de 14,5 años, mientras que en otros países como Francia e Italia se sitúa entre los 11 y 12 años, respectivamente.

En concreto, el Gobierno ha eliminado la figura de achatarramiento vigente en los tres planes Moves que ha aprobado el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el que los españoles recibían hasta 7.000 euros si jubilaban su coche por un eléctrico. En caso de no entregar vehículo, recibía 4.500 euros.

La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) valora de forma muy positiva la recuperación de los incentivos fiscales y de las ayudas a la compra de vehículos electrificados enmarcadas en el Plan Auto+, pero lamenta que se prescinda de incentivos vinculados al achatarramiento, una decisión que limita la renovación del parque automovilístico.

Sánchez sólo quiere ayudas al coche eléctrico

Con un parque de vehículos donde casi un tercio supera los 20 años de antigüedad, la asociación, en conversaciones con este diario, destaca que una estrategia centrada exclusivamente en la electrificación resulta insuficiente para alcanzar los objetivos de impacto climático si no se acompaña de medidas que permitan retirar de la circulación los automóviles más viejos y contaminantes. Además, considera que no se puede pasar por alto que un parque viejo tiene también un impacto directo en la seguridad vial, por lo que la ausencia de estímulos al achatarramiento supone una oportunidad perdida para mejorar tanto la sostenibilidad ambiental como la seguridad en carretera.

En este contexto, Ganvam insiste en que, si bien el Plan Auto+ proporcionará certidumbre a los compradores al garantizar la continuidad de las ayudas tras el fin del Moves, presenta carencias que restan eficacia al planteamiento y obliga a acelerar el desarrollo del plan nacional de renovación del parque para cumplir con el compromiso reflejado en la Ley de Movilidad Sostenible.

Asimismo, desde la asociación se reivindica al Gobierno de Pedro Sánchez el papel del vehículo de ocasión de, al menos, hasta 36 meses en los planes de ayudas como palanca clave para impulsar la renovación del parque, ya que el Auto+ solo apoya la compra de nuevos o cuya primera matriculación se haya efectuado en España con fecha igual o posterior a 1 de enero de 2025. Al apoyar el vehículo de ocasión se garantizaría el acceso de grandes capas de la población -incluidos los jóvenes- a la movilidad eficiente, se dinamizaría la demanda en mayor medida y, por tanto, se aceleraría el rejuvenecimiento del parque.

Plan Auto +

Mientras tanto, la patronal de concesionarios Faconauto ha subrayado que este plan dará «certidumbre al cliente y al mercado» para sostener e impulsar la demanda de vehículos electrificados, incluyendo, además, dentro de las ayudas, a los vehículos de ocasión de menos de un año (matriculados desde el 1 de enero de 2025), tal y como pedía la patronal desde hace algunos meses.

«La publicación de las condiciones del Plan Auto+ aporta certezas al comprador y al mercado, y es especialmente relevante que el plan contemple la retroactividad desde el 1 de enero. El siguiente paso es asegurar una ejecución sencilla y homogénea, con trámites proporcionados y plazos razonables, para que el incentivo sea accesible y pueda beneficiar al mayor número posible de ciudadanos», ha expresado la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez.