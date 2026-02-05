La nieve y tormenta llega a Galicia a partir de hoy: las zonas afectadas y las peores horas según la AEMET

Las zonas afectadas y las peores horas según la AEMET, será mejor que nos empecemos a preparar para la nieve y tormenta que llega a Galicia. Esta comunidad autónoma será una de las más afectadas por una nueva borrasca que puede cambiarlo todo. Será el momento de apostar claramente por este cambio de tendencia que puede ser clave en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en estos días.

Es momento de saber qué nos está esperando en estos días, en los que todo puede ser posible. Serán estas jornadas en las que cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, estos fenómenos que tenemos por delante son la antesala de algo más. De un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio que será el que nos afectará de lleno en esta comunidad autónoma muy afectada por los cambios.

A partir de hoy nieve y tormentas llegan a Galicia

Esta comunidad autónoma se prepara para recibir una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que nos marcarán de cerca. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, será lo que nos afectará de cerca.

El norte del país será uno de los que estará más afectado por una nueva borrasca que promete causar estragos. Con nombre propio, Leonardo, se ha convertido en un problema que llega con un riesgo mayor. Estaremos pendientes de estos días en los que no vamos a dejar el paraguas y el abrigo.

Este mes de febrero se convierte en uno de los más intensos de los últimos tiempos con la mirada puesta a un cielo del que no dejan de llegar borrasca tras otra. Por lo que, tocará estar preparado para visualizar este cambio de tendencia que puede ser esencial.

Es momento de conocer la llegada de tormentas y nieve que puede convertirse en la antesala de algo más. De una serie de cambios que parece que serán una realidad en estas jornadas que tenemos por delante.

Las zonas más afectadas y las peores horas

Las peores horas de esta previsión del tiempo pueden cambiarlo todo, será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días. De cara a este fin de semana, nos espera una lista de detalles que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso o cubierto tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Nubosidad baja matinal y vespertina acompañada de brumas y bancos de niebla dispersos en zonas altas de la mitad sur. Precipitaciones generalizadas moderadas acompañadas de tormentas, que serán persistentes y sin que descarten localmente fuertes en la mitad occidental y en el sur. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado y máximas en ligero descenso en la franja atlántica y con pocos cambios en el resto. Las mínimas se darán al final del día. Viento del suroeste, moderado en el interior y fuerte en los litorales donde gira a oeste en la segunda parte del día. Rachas muy fuertes sobretodo en la mitad occidental y en zonas montañosas que amainan en las últimas horas». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes en amplias zonas de la Comunidad, más abundantes en el cuadrante suroccidental. Rachas de viento muy fuertes de viento de suroeste sobretodo en la mitad occidental y en zonas montañosas».

La previsión del tiempo para el resto de España, puede ser incluso peor: «Se mantendrá la inestabilidad en la mayor parte de la Península bajo la influencia de la borrasca Leonardo, estacionaria al sur de Irlanda y ya en fase madura. Así, predominarán los cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en la vertiente atlántica, Alborán y Aragón, siendo menos abundantes que en días previos. Se esperan precipitaciones, aunque de carácter débil y ocasional, en el Cantábrico, Baleares, fachada oriental y resto del nordeste peninsular, con un predominio de cielos poco nubosos o con intervalos nubosos en estas zonas. Los mayores acumulados se esperan en el oeste de Galicia y del Sistema Central, Estrecho y vertiente oeste de las Béticas, con posibilidad de ser localmente fuertes y/o persistentes. Asimismo, podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormenta y granizo en zonas del oeste peninsular y litoral sur. Se prevén nevadas en montañas de la mitad norte a una cota de 1100/1500 m, pudiendo bajar en el noroeste a 900 m al final, y en las del sureste a partir de 1400/1800 m. En Canarias, cielos nubosos con posibilidad de alguna lluvia débil y dispersa al principio, tendiendo a poco nuboso. Bancos de niebla matinales en regiones de montaña. Descensos generalizados de las temperaturas, con las mínimas al final del día, en la Península y Canarias. Solamente en el tercio nordeste peninsular las temperaturas máximas aumentarán y las mínimas permanecerán sin cambios. En Baleares, mínimas sin cambios y máximas en descenso. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular, moderadas en Pirineos».