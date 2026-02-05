Suena alarmante, pero la ciencia lo respalda: 25 de las 28 mayores ciudades de EEUU están hundiéndose

A veces pensamos que el mayor riesgo de una ciudad es la subida del nivel del mar por culpa del cambio climático. Sin embargo, en Estados Unidos (EE.UU.) están lidiando con otro problema: sus urbes más importantes se hunden lentamente.

Aunque la cifra no parezca significativa, el suelo sobre el que se levantan 25 de las 28 ciudades más importantes de Estados Unidos se hunde, y pone en riesgo a millones de personas y a miles de infraestructuras.

Es la conclusión a la que ha llegado un estudio publicado en la revista científica Nature Cities a partir de datos satelitales recogidos entre 2015 y 2021. En todas las ciudades al menos el 20% de la superficie urbana presenta subsidencia, y en 25 de las 28 el hundimiento afecta a dos tercios o más del territorio urbano.

La ciencia lo demuestra: las ciudades de Estados Unidos se están hundiendo

El fenómeno no distingue entre costa e interior y 10 de las ciudades más grandes se hunden en prácticamente toda la superficie urbana. Destacan Chicago, Dallas, Columbus, Detroit, Fort Worth, Denver, Nueva York, Indianápolis, Houston y Charlotte.

Houston es el ejemplo más extremo. Cerca de la mitad de su suelo urbano desciende a un ritmo superior a cinco milímetros al año, y en algunas áreas la velocidad es aún mayor.

Puede parecer una cifra insignificante, pero con el paso del tiempo y con un reparto desigual la acumulación provoca grietas en las carreteras, deformaciones en tuberías, edificios que se inclinan y una mayor acumulación de agua después de cada episodio de lluvias intensas.

En ciudades como Nueva York, el estudio detectó hundimientos significativos en áreas concretas, como las inmediaciones del aeropuerto de LaGuardia o en algunos parques urbanos. El problema no sólo es cuánto baja el terreno, sino cómo lo hace de manera irregular entre barrios próximos.

Los geólogos explican por qué las ciudades de EE.UU. se hunden

Los geólogos han explicado que el proceso se conoce como subsidencia del terreno. Una parte tiene causas naturales, como el reajuste de la corteza terrestre tras la última glaciación o la compactación de sedimentos.

Sin embargo, en Estados Unidos la mayor parte del hundimiento está directamente relacionada con la actividad humana, especialmente con la extracción intensiva de aguas subterráneas.

Los acuíferos funcionan como una especie de esponja que sostiene el peso del suelo y de las construcciones. Cuando se bombea más agua de la que se repone de forma natural, esa estructura se comprime, pierde volumen y el terreno comienza a descender.

Para llegar a esa conclusión compararon el mapa de subsidencia con datos de más de 90 pozos. Por desgracia, confirmaron una relación directa entre la bajada del nivel freático y el movimiento vertical del suelo.

Los edificios más grandes de Estados Unidos podrían caer, según la ciencia

Más allá de los milímetros por año, el trabajo pone el foco en el movimiento desigual del terreno. Los científicos ya han avisado de que las consecuencias en el largo plazo podrían ser catastróficas.

Esa diferencia de comportamiento entre puntos cercanos incrementa el riesgo de daños en edificios, carreteras, puentes y presas. En total, identificaron más de 29.000 construcciones en zonas con riesgo elevado.

Además, ocho de las urbes con mayores tasas de hundimiento registraron más de 90 episodios de inundación desde el año 2000. Cuando el suelo baja, las ciudades quedan más expuestas al mar y a los ríos.