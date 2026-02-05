El cubo de basura de LIDL que acaba de llegar y ya es viral: barato y perfecto para cocinas pequeñas

Tener espacio en la cocina es algo que siempre se desea, aunque pocas veces se consigue. Las grandes cocinas de revista parece que quedan lejos para muchas personas que viven en pisos de tamaño bastante ajustado, de modo que incluso el cubo de basura debe adaptarse al espacio del que se dispone. Por suerte Lidl tiene esta semana en tienda el cubo de basura que es perfecto para ello. Tiene un bonito diseño, es funcional y lo mejor de todo es que cuesta tan sólo 5,99 euros.

Disponible en tres colores azul, blanco y gris, este cubo de basura que llega esta semana a las tiendas de Lidl, tiene una capacidad de 2,6 litros, lo que lo hace que sea especialmente útil para cocinas con poco espacio, baños o zonas de trabajo. Entre sus características destaca la tapa con cierre amortiguado, que evita golpes o ruidos al cerrarse, y un pedal metálico en la base para abrirlo sin necesidad de usar las manos. Dentro, incluye un cubo de plástico con asa metálica que se puede extraer fácilmente, algo que facilita el vaciado y la limpieza. De este modo, y sin grandes campañas detrás, se ha convertido en uno de los productos más deseados en la sección para el hogar de Lidl ya que además de para la cocina, puede servirte también para el baño o para tirar papeles en el rincón office que tengas asignado en casa.

El cubo de basura de LIDL que acaba de llegar y ya es viral

El diseño de este nuevo cubo de basura de Lidl es sencillo, sin pretensiones, pero cumple. Es redondo, no ocupa casi nada y cabe sin problema en esos huecos donde nunca sabes qué poner. Por eso muchos lo están usando no sólo en la cocina, sino como decimos, también en baños o como papelera auxiliar en el dormitorio o el despacho. Incluso como cubo de reciclaje adicional.

Pese al precio, está bastante bien rematado. No tiene logos a la vista ni piezas de plástico que den aspecto de producto barato. El blanco y el gris van con todo, sobre todo si el entorno es claro o minimalista. El azul, en cambio, es más atrevido. Queda bien en cuartos juveniles o en una casa de verano, donde todo es más relajado.

Interior extraíble y limpieza fácil

El cubo lleva dentro un recipiente de plástico que se puede sacar sin esfuerzo. Tiene un asa metálica que permite tirar de él sin necesidad de levantar toda la estructura. Esto, que parece un detalle menor, es lo que marca la diferencia cuando hay que vaciarlo a diario o limpiarlo por dentro.

No hace falta usar bolsas, aunque se puede si se quiere. Al poder sacar el interior, basta con enjuagarlo directamente bajo el grifo y volver a colocarlo. Es práctico, sobre todo si se usa en el baño o en una habitación donde no se genera mucha basura. También resulta útil para quienes separan residuos y quieren tener varios cubos pequeños en casa, cada uno para una cosa distinta.

Buena acogida entre los usuarios

Pese a su sencillez, el producto ha recibido una buena acogida desde su llegada. Las menciones en redes sociales y comentarios en la web de Lidl han disparado su popularidad. Varios usuarios destacan que el cubo «cumple con lo que promete», que «no parece de 5,99 €» y que es «una solución práctica para casas pequeñas o baños con poco espacio».

Algunos incluso lo están utilizando por duplicado: uno como cubo de residuos generales y otro como papelera de reciclaje para envases o papel. Su precio accesible permite plantearse estas combinaciones sin que suponga un gran desembolso. Y el hecho de que incluya un cierre silencioso lo hace especialmente recomendable para viviendas donde se prefiere no generar ruido innecesario, ya sea por convivencia o por horarios.

Comparativa con otros modelos del mercado

En comparación con otros cubos de tamaño similar, el de Lidl se sitúa en una franja de precio muy competitiva. Modelos con características similares (pedal, tapa amortiguada, cubo extraíble) en tiendas de hogar o plataformas online suelen superar los 10 o incluso los 15 euros, dependiendo del acabado y la marca. En este caso, la cadena alemana ha optado por un diseño funcional pero económico, sin renunciar a los detalles que marcan la diferencia en el día a día. No incluye sensores ni apertura automática, pero eso también evita problemas a largo plazo y abarata el coste sin sacrificar lo esencial.

En definitiva, a pesar de que muchas veces los productos más prácticos no son los que protagonizan las campañas. En este caso, un cubo de basura que apenas ocupa espacio y que cumple bien su función ha conseguido hacerse hueco entre las recomendaciones de quienes buscan objetos útiles y sin complicaciones. No es un gadget ni un artículo de tendencia, pero sí una solución para algo que todas las casas necesitan. Y a veces, eso es justo lo que más se agradece.