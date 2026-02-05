Una mexicana va a un supermercado español y su reacción ya es historia de nuestro país: «¿Qué estás viendo?»

Una mexicana que reside en España se ha hecho viral después de publicar en las redes sociales un vídeo en el que aparece descubriendo un alimento famoso en su tierra de origen en un supermercado español. Concretamente, el escenario de esta publicación es Dia, una de las cadenas más importantes de nuestro país que también tiene una sección de productos internacionales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el vídeo viral de una mexicana en un supermercado español.

Marisa es una joven mexicana que de la noche a la mañana se ha hecho viral en las redes sociales tras publicar un vídeo en un supermercado español que cuenta con miles de reproducciones en TikTok. El vídeo en cuestión lo graba Diego, un joven español que, por lo que se entiende, es la pareja de esta chica que ha tenido una reacción viral que ha causado un gran revuelo en su perfil oficial de las redes, que cuenta con un gran número de comentarios de usuarios que han querido reaccionar a esta publicación.

Este vídeo tiene como escenario uno de los supermercados que la cadena Dia tiene repartidos por España, y concretamente su sección de congelados. En esta zona, donde los clientes de esta cadena de supermercado pueden encontrar todo tipo de alimentos para consumir simplemente dando un golpe de calor, la joven Marisa encuentra uno de los productos más clásicos de la cocina mexicana: la carne para hacer los famosos tacos al pastor. El ingrediente estrella de este manjar es la carne de cerdo marinada, que se adereza con salsa, cebolla, cilantro, piña, limón y se acompaña con una tortilla de maíz.

La reacción viral de una mexicana en un supermercado español

«No te lo vas a creer, mira esta sabrosura, carne al pastor en el Dia de Madrid», dice esta joven mexicana mientras encuentra una bolsa de carne al pastor en la sección de congelados. «Es la sorpresa más grata del día de hoy», confiesa mientras mira a cámara visiblemente sonriente.

«Hoy no quería cenar ensalada y esto es como ensalada, pero con una tortilla», dice Marisa tirando de ironía sobre las cualidades nutritivas de los tacos al pastor en México. Este alimento que comercializa la cadena de supermercados Día está fabricado por la marca Don Pastor y se puede encontrar a través de la página web y en cualquier establecimiento a un precio de 3,49 euros.

Este vídeo publicado por la cuenta @marisaydiego también cuenta con un gran número de comentarios de usuarios que han recomendado este producto. «Está muy bien, a mí me alegró muchísimo», dice una persona que se ha sentido identificada con la joven mexicana y su reacción en un supermercado español. «Ya lo probé y es excelente», confiesa otro. «Los que amamos la cocina mexicana queremos la opinión de una autóctona de allí», confiesa otra persona que le anima a subir una review de este alimento popular en Día.