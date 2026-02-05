Ni galleta Lotus ni chocolate de Dubai: la novedad de Mercadona que arrasa en España
En los últimos años cada vez que algún supermercado ha lanzado un dulce o postre con galleta lotus o un chocolate de Dubai, las redes los han viralizado y todo el mundo se ha lanzado a por ellos. Mercadona también ha contado con sus propios productos al respecto, pero dado que sólo ellos saben cómo innovar y sorprender, seguro que no encontrarás en otro sitio la última novedad de Mercadona que ya arrasa y que además tiene un precio que no te vas a creer.
Se trata de un snack inesperado que está conquistando a los más golosos sin necesidad de grandes campañas virales. Tampoco viene envuelto en un diseño sofisticado ni presume de ingredientes exóticos, pero ha logrado convertirse en la última tentación del supermercado. La clave está en que combina dos cosas que rara vez fallan: frutos secos y chocolate. Pero no cualquier mezcla, sino una que juega con la textura crujiente del pistacho, el toque salado justo y una capa de chocolate con leche que lo envuelve todo. Algo sencillo, pero inesperadamente adictivo. Tanto, que más de uno ha vuelto a por otro paquete después de terminar el primero sin darse cuenta. Hablamos de los pistachos caramelizados con sal y bañados en chocolate con leche de Hacendado, un paquete de 100 gramos que cuesta 2,50 euros y que se ha convertido, casi de golpe, en el nuevo capricho dulce de quienes buscan un snack distinto y con personalidad y la última novedad de Mercadona que arrasa en España.
La novedad de Mercadona que arrasa en España
Lo que hace especial a este novedad que ya arrasa en Mercadona no es sólo el chocolate. El pistacho, uno de los frutos secos más valorados, aparece aquí en una versión menos habitual: caramelizado con sal, lo que potencia su sabor y crea un contraste perfecto con la capa de chocolate con leche. El resultado es un equilibrio entre dulce, salado y crujiente que convierte cada pieza en un pequeño bocado redondo y en un snack perfecto para disfrutar en casa o para sorprender a tus amigos con algo delicioso para picar.
A diferencia de otros snacks similares, donde se nota demasiado el azúcar o el chocolate es tan intenso que tapa el resto, aquí la mezcla está muy bien ajustada. El pistacho se reconoce desde el primer mordisco y la capa de chocolate no es excesiva, lo que hace que el producto no empalague y se pueda comer en pequeñas cantidadesm aunque lo normal es que el paquete dure bastante menos de lo previsto.
Los ingredientes más básicos para el mejor snack
El producto combina chocolate con leche (55%) con pistacho (32%), azúcar caramelizado, leche en polvo y toque de sal. No lleva rellenos extraños ni capas artificiales. De hecho el éxito de esta novedad es que algo sencillo pero irresistible: un pistacho de calidad recubierto de chocolate, sin artificios y con un sabor que recuerda a las chocolatinas clásicas pero con un punto más sofisticado gracias al fruto seco.
A nivel nutricional, como cualquier snack dulce, conviene tomarlo con moderación ya que la etiqueta desvela que tiene unas 571 kcal por 100 gramos, lo habitual en productos de chocolate. Pero lo cierto es que no pretende ser un alimento saludable: es un capricho pensado para disfrutar sin más pretensiones.
El envase pequeño que engancha
El paquete de 100 gramos puede parecer corto, pero esa es parte de la estrategia ya que de alguna manera, parece que es un snack pensado para llevar en el bolso, para compartir en un momento puntual o para picar en casa sin abrir un envase enorme. Además, al ser un tamaño reducido, muchos lo ven como la forma perfecta de darse un gusto sin necesidad de caer en excesos. Su formato también explica por qué está teniendo tanta aceptación. No es un producto para rellenar la despensa, sino un snack para darse un pequeño homenaje cuando apetece algo especial. De esos que compras “por probar” y acabas recomendando al día siguiente.
El dulce de Mercadona que nadie esperaba y que todos quieren probar
Lo más curioso es que este producto está desbancando a opciones mucho más conocidas. Ni galletas Lotus, ni chocolates importados ni ediciones limitadas: estos pistachos bañados han encontrado su hueco y están teniendo mucho éxito porque ofrecen algo diferente sin complicaciones. No buscan competir con marcas de lujo, solo con el placer sencillo de un fruto seco bien elaborado.
Ese equilibrio entre sencillez y sabor potente junto a su precio de tan sólo 2,50 euros, es lo que ha hecho que se conviertan en la novedad de Mercadona del momento. Un capricho dulce, fácil de llevar y con ese toque salado que engancha desde la primera pieza. Ideal para quienes quieren salir de lo típico, disfrutar de una mezcla de sabores exquisita y encima poder decir que ya han probado la última novedad de Mercadona que arrasa.