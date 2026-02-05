Alfonso Muñoz, funcionario del INSS lo confirma: ni enero ni febrero, éste es el mejor mes para jubilarse en España

¿Cuál es el mejor mes para jubilarse en España? Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, ha respondido a la pregunta del millón en un vídeo publicado en las redes sociales. Este experto en la materia ha dejado claro que la fecha del año idónea para acceder a la pensión de jubilación es el mes de diciembre, pero antes hay que tener en cuenta una serie de condicionantes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el mejor mes para jubilarse en España.

En este año 2026 se ha vuelto a retrasar la edad de jubilación conforme dicta la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero. Para acceder a la jubilación con 65 años recibiendo el 100% de la pensión, hay que tener 38 años y tres meses cotizados, y los que no lleguen a este mínimo tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses. Esto también cambia la jubilación anticipada, que permite adelantar hasta 24 meses la jubilación cumpliendo con unas penalizaciones, que dependen de los años cotizados y los meses que se quieran adelantar la jubilación.

Alfonso Muñoz Cuenca, un funcionario de la Seguridad Social que suele publicar vídeos didácticos en las redes sociales, ha informado en una de sus últimas publicaciones sobre el mejor mes para jubilarse en España. Para ello ha puesto el ejemplo de una persona cercana con más de 44 años cotizados que le ha pedido consejo sobre si le compensaría cumplir con las penalizaciones de la jubilación anticipada y ahorrarse un año de trabajo antes de cumplir los 65 años.

«El otro día me llamó un conocido para saber cuánto le quedaría de pensión de jubilación y si le quitarían mucho, si le penalizaría mucho en el supuesto de adelantar su jubilación. Son muchos los casos de las personas que me consultan a diario esta cuestión», comienza diciendo en el vídeo este experto en la materia que indica que la mejor forma de conocer todos los números es acceder a la sede electrónica de la Seguridad Social y en el apartado «Tu Seguridad Social» puedes acceder al informativo de jubilación.

El mejor mes para jubilarse en España

Alfonso Muñoz Cuenca pone el ejemplo de su conocido, que se puede jubilar a los 65 años con fecha de 24 de diciembre de 2026 y con una pensión de jubilación de 2.287, a la que no se aplicaría la revalorización porque aún se desconoce. Posteriormente, simula la cuantía que le quedaría en caso de acogerse a una jubilación anticipada voluntaria a fecha de 24 de diciembre de 2025. «La pensión sería de 2.110 euros mensuales y aquí es donde entra el juego de la revalorización», explica.

«Todas las pensiones causadas durante este año tendrán la subida a principio del año siguiente, a partir del 1 de enero. En el caso de esta persona, su pensión se revalorizaría y el importe de su pensión de jubilación a partir del 1 de enero sería de 2.164 euros», dice aplicando una subida del 2,6%, que finalmente ha acabado siendo del 2,7%.

Tras obtener los dos resultados, este experto en la materia compara la pensión de 2.287 euros que le queda al trabajador en caso de jubilarse a los 65 años con la pensión de 2.164 euros que le quedaría a los 64 años con la revalorización. «Solamente cobraría 122 euros menos», resume. «Aquí viene la primera pregunta que se hizo él: ¿me interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más», dice.

Alfonso Muñoz Cuenca también hace los cálculos sobre si accediera a la jubilación anticipada voluntaria en otro mes distinto al de diciembre. «Si se solicita el 24 de enero de 2026, el importe de la pensión sería de 2.113 euros y esta cantidad no se revaloriza porque la pensión sería causada en 2026. Este importe estaría por debajo de los 2.164 euros y, por lo tanto, quedarse un mes más sería aún peor», informa.

Este funcionario de la Seguridad Social informa que en febrero el importe sería de 2.122 euros y, en caso de aguantar hasta mayo, se llegaría a los 2.167 euros de pensión. «Trabajar cinco meses más le supondrían tres euros más de pensión», cuenta.

«Hay que puntualizar que cada caso es distinto; el caso de este conocido tiene 44 años y 9 meses cotizados, lo que le permite acceder a la jubilación anticipada, y cumple los años el 24 de diciembre, una fecha que da mucho juego», informa.

Alfonso Muñoz Cuenca también acaba con un pequeño resumen que se basa en tres cuestiones: