Deja de doblar la ropa con este truco que hacen en China: ahorras 200 horas al año en tareas domésticas

Según un estudio elaborado por la empresa especializada en herramientas de limpieza, Kobold, «Los hábitos de los españoles en materia de limpieza del hogar», los españoles dedicamos entre seis y nueve horas semanales a la limpieza y tareas del hogar, lo que equivale a entre 312 y 468 horas al año. Teniendo en cuenta estos datos, ¿te imaginas que pudieras ahorrar hasta 200 horas anuales con un truco que se ha popularizado en China?

Muchos hogares tienen la costumbre de tender la ropa al aire libre, en el balcón, la terraza o el patio, ya que lo consideran sinónimo de ropa con «olor a limpio» y de ahorro. Sin embargo, el país asiático cuestiona esta práctica y propone un cambio de enfoque: crear un espacio en el interior de la vivienda para tender la ropa no sólo en invierno, sino durante todo el año.

La nueva forma de tender que se ha popularizado en China

Tender la ropa parece una de las tareas más simples en el ámbito domésticos, pero, cuando la analizamos en detalle, nos damos cuenta de que consume muchísimo más tiempo del que se cree. Según algunas estimaciones, tender, recoger y doblar la ropa puede llevar hasta una hora al día, sobre todo cuando viven varias personas en el hogar. A esto hay que sumar otros inconvenientes, como olores desagradables cuando la ropa tarda demasiado en secarse, prendas arrugadas o rígidas y humedad acumulada en días de lluvia.

En China saben muy bien cómo optimizar el tiempo, y el sistema que se ha hecho viral parte de una idea muy sencilla pero sumamente efectiva: eliminar todos aquellos pasos innecesarios. En lugar de tender la ropa en el tendedero para luego tener que ponerla en perchas y guardarla en el armario, lo que proponen desde el país asiático es colgar las prendas directamente en perchas una vez se sacan de la lavadora. De esta manera, una vez seca, la ropa se guarda en el armario en cuestión de segundos.

Ahora bien, para que este método funcione es fundamental habilitar un lugar permanente para secar la ropa dentro de casa. No es necesario tener una habitación extra ni hacer reformas; puede ser una zona del lavadero, un pasillo que no se utilice mucho o un rincón del salón, por ejemplo. Lo más importante es que sea un espacio fijo, con una barra o riel donde colgar las perchas. Al ser un sistema estable, se evita la pérdida de tiempo y esfuerzo que requiere montar y desmontar el tendedero, así como tender la ropa para luego colgarla en perchas.

Además, el hecho de colgar las prendas en vertical permite que el aire circule mejor entre ellas, reduciendo la humedad acumulada y acelerando el secado, lo cual es un gran punto a favor, especialmente en los meses de invierno. A esto hay que sumar que la ropa se seca con menos arrugas, reduciendo o eliminando la necesidad de planchado, lo que también supone un ahorro de tiempo.

Trucos para optimizar las tareas del hogar

Más allá de la solución que llega desde China para no perder tiempo con pasos innecesarios a la hora de tender la ropa, hay otros trucos que merece la pena conocer. Expertos en organización del hogar señalan que no se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas mejor y con menos pasos.

Uno de los errores más habituales es ponerse a limpiar sin haber despejado antes los espacios. Cuantos menos elementos hay sobre estanterías, mesas o encimeras, menos tiempo se necesita para limpiar. Aquí entra en juego la filosofía minimalista: vivir sólo con lo esencial.

Dedicar un día de la semana a la limpieza es menos efectivo que hacer pequeñas tareas diarias. Los expertos aseguran que es suficiente con dedicar entre 10 y 15 minutos al día a limpiar y organizar: recoger lo que está fuera de lugar, ventilar las habitaciones, pasar un paño para eliminar el polvo acumulado en el mueble del salón… La constancia es clave.

Sin lugar a dudas, la cocina es una de las tareas que más tiempo consume, y una de las mejores soluciones consiste en cocinar en grandes cantidades. Preparar varios platos en una única sesión permite ahorrar varias horas a lo largo de la semana. Para ello, es esencial planificar el menú semanal.

Finalmente, Yolanda explica en un vídeo viral en TikTok un truco de limpieza rápido y efectivo: «Para eliminar la suciedad y la cal del fregadero y del grifo, vamos a preparar una mezcla con medio vaso de vinagre de limpieza, medio vaso de agua y un chorrito de limón, que pondremos en un pulverizador. Rociamos todo el fregadero y el grifo y ayudamos a retirar la suciedad con un cepillito. Después, con un estropajo y un poco de jabón, repasamos bien todo, enjuagamos, retiramos el producto y secamos».